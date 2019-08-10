На Камчатке произошло сильное землетрясение

У восточных берегов Камчатского полуострова произошло землетрясение, сообщила Геологическая служба США.

Магнитуда подземных толчков составила 5,4, эпицентр находился в 50 км к юго-западу от поселка Усть-Камчатск, очаг залегал на глубине 43 км, передает ТАСС.

В ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщили, что в поселке ощущались подземные толчки силой до 4 баллов, жертв и разрушений в результате землетрясения нет.

Напомним, в конце июля землетрясение произошло в акватории Кроноцкого залива.