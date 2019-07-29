У побережья Камчатки произошло землетрясение

Сейсмологи Камчатского филиала ФИЦ «Единой геофизической службы РАН» зафиксировали землетрясение у восточного побережья Камчатки.

По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 5,0 произошло в акватории Кроноцкого залива. Его эпицентр находился на глубине 52,4 километра примерно в 160 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского, передает РИА «Новости».

Энергетический класс сейсмического события составил 11,6.

По предварительным данным, в населенных пунктах Камчатского края землетрясение не ощущалось.

Напомним, 11 июля землетрясение произошло в районе Южных Курил.