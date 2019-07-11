В районе Южных Курил произошло землетрясение

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение у побережья Южных Курил, сообщили в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

Магнитуда подземных толчков составила 5, эпицентр землетрясения располагался в 116 км юго-восточнее острова Итуруп, на глубине 62 км, приводит ТАСС.

По информации сейсмологов, землетрясение жителями Курил не ощущалось, угрозы цунами нет.

Напомним, в минувшую субботу у берегов Камчатки произошла серия землетрясений.