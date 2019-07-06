У берегов Камчатки произошла серия землетрясений

В акватории Тихого океана у берегов Камчатки утром 6 июля произошли четыре землетрясения, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Все землетрясения произошли на глубине 10 километров. Эпицентр первого из них находился в 173 км северо-западнее села Никольского Алеутского муниципального района, его магнитуда составила 4,5. Эпицентр второго, магнитудой 4,3, находился в 115 км северо-западнее села Никольского, передает ТАСС.

Третье землетрясение произошло в 168 км северо-западнее села Никольского, его магнитуда составила 4,4. Четвертое, магнитудой 4,9, было зарегистрировано в 158 км северо-западнее села Никольского.

«Все четыре сейсмособытия нецунамигенные, в населенных пунктах Камчатского края не ощущались. Звонки в ЕДДС муниципальных образований Камчатского края от граждан не поступали», – говорится в сообщении регионального главка.

Напомним, на прошлой неделе на Камчатке произошла серия сильных землетрясений. Ученые предсказали глобальные последствия увеличения сейсмической активности на Камчатке.