На Камчатке произошло третье за двое суток сильное землетрясение

Третье за двое суток сильное землетрясение обрушилось на полуостров Камчатка.

Его магнитуда составила 6,0, а эпицентр пришелся на глубину 16 километров к востоку от Усть-Камчатска, сообщили ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 4.20 по Гринвичу (7.20 мск). Кроме того, в организации отметили, что продолжают регистрироваться афтершоки, на данный момент их зафиксировано уже более 160.

Ранее директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров рассказал, почему именно восточные районы Камчатского края и Командорские острова чаще других страдают от сильных землетрясений, передает РИА «Новости».

Чебров напомнил о мощнейшем землетрясении в 2017 году. Сейсмособытие магнитудой 7,8 произошло в районе Командорских островов.

По словам эксперта, основная подвижка захватила протяженную часть разлома Беринга, что вызвало изменение напряженно-деформированного состояния всего региона. Теперь геологическая среда здесь перестраивается, подстраивается под новые условия, подчеркнул Чебров.

«Мы стали свидетелями редчайшего события, которое, кстати, привлекло внимание исследователей всего мира», – заявил он.

Район, где находился очаг сейсмического события, ученые называют очень сложным, поскольку здесь сосредоточено множество разломов и блоков земной коры.

По словам Чеброва, глубина очага имеет очень большое значение. Чем ближе очаг к поверхности земли, тем опаснее землетрясение для близлежащих поселков или городов.

«Чем глубже землетрясение, тем более долгий путь «пробегут» сейсмические волны до вас и, соответственно, затухнут. То есть, например, событие с глубиной 50-60 километров считается неглубоком, и оно может быть вполне ощущаемым в расположенных даже в 100 километрах населенных пунктах», – сказал Чебров.

Он подчеркнул, что наиболее опасными являются землетрясения, которые выходят на поверхность.

Наибольшую опасность несут в себе морские землетрясения, так как существует вероятность возникновения цунами. Камчатка один из тех регионов, где такое возможно.

«Цунами на Камчатке возможны гигантские, не меньше, чем в Японии в марте 2011 года. Такая вероятность существует всегда. Цунами возникают гораздо реже, чем землетрясения, но зато сильнейшие цунами приносят жертв и убытков гораздо больше, чем землетрясения», – отметил эксперт.

Также Чебров рассказал, что иногда сильные землетрясения могут быть предвестниками более сильного землетрясения в этом же месте.

«На ближайшее время наиболее вероятный сценарий для района к западу от Командорских островов – это продолжение афтершокового процесса, который может еще некоторое время тревожить жителей Усть-Камчатска и Командорских островов. Надеемся, природа не подкинет нам неприятных сюрпризов», – заключил Чебров.

Напомним, во вторник на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,6.