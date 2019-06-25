На Камчатке произошло сильное землетрясение

Во вторник на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,6, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки зафиксированы в 9.05 по UTC (12.05 мск), передает РИА «Новости». Эпицентр располагался в 113 километрах к востоку от Усть-Камчатска, очаг располагался на глубине 33 километров.

Сведений о разрушениях и пострадавших на данный момент пока не поступало.

На минувшей неделе власти Китая сообщили о подземных толчках со стороны КНДР, по данным китайских сейсмологов, их причиной мог стать подземный взрыв. Позднее в Японском море также было зарегистрировано землетрясение, которое вызвало цунами.

В понедельник сообщалось, что на одном из Курильских островов проснулся древний вулкан.