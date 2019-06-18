В Японском море из-за землетрясения объявили угрозу цунами

В Японском море произошло землетрясение магнитудой 6,8, объявлена угроза цунами, об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

Эпицентр подземных толчков был зарегистрирован у побережья японской префектуры Ямагата, со ссылкой на сейсмологов сообщает ТАСС.

Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине порядка 10 километров.

По оценкам сейсмологов, высота цунами может достигнуть 1 метра. О возможном ЧП предупредили жителей префектур Ямагата, Ниигата и Исикава.

На данный момент сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

В понедельник власти Китая сообщили о подземных толчках со стороны КНДР, по данным китайских сейсмологов, их причиной мог стать подземный взрыв.