На Курилах проснулся древний вулкан

Вулкан Райкоке на одноименном острове Центральных Курил проснулся после почти векового затишья.

«Извержение вулкана Райкоке началось в субботу в 05.05 (21.05 пятницы мск) и продолжалось более 12 часов. Пепел поднялся на высоту от 10 до 13 км, но уже в воскресенье высота выброса снизилась до 4,5 км. Специалисты насчитали всего девять вулканических взрывов», – сообщила старший научный сотрудник лаборатории вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Марина Чибисова РИА «Новости».

Она отметила, что сейчас наблюдаются слабые парогазовые выбросы с небольшим количеством пепла.

«В начале извержения вулкан находился в ведении Токио VAAC (консультационного центра по вулканическому пеплу), затем облако ушло от Курил за Алеутские острова, и оно теперь находится в зоне ответственности Anchorage VAAC. По данным коллег с Аляски, облако находится на высоте 12 км. Красный код опасности для воздушных бортов сейчас изменен на оранжевый», – уточнила Чибисова.

Она также сообщила, что последнее сильное извержение на Райкоке было зафиксировано в 1024 году, уточнив, что остров Райкоке является необитаемым из-за отсутствия воды.

По данным Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Райкоке имеет высоту 551 метр над уровнем моря, глубина кратера – 200 метров, а диаметр – около 700 метров.

Ранее сообщалось, что древний вулкан проснулся в Японии.

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