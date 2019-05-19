Недалеко от Токио проснулся древний вулкан

Главное метеорологическое управление Японии объявило о решении повысить уровень опасности из-за усиления вулканической активности в районе популярной у туристов горы Хаконе, примерно в 80 километрах от Токио.

В субботу в районе горы Хаконе и долины гейзеров Овакудани были зафиксированы 45 малых вулканических землетрясений. За первые девять часов воскресенья число землетрясений составило уже 21, передает РИА «Новости».

Древний потухший вулкан Хаконе, высота вершины которого составляет 1438 метров, входит в состав национального парка Фудзи-Хаконе-Идзу в 80 километрах от Токио. В центре его кратера расположены еще несколько вершин более молодых вулканов и озеро Аси. Последнее извержение, как считают ученые, произошло здесь в 1170 году.

Напомним, в июне 2015 года из-за угрозы извержения вулкана Хаконе в Японии была объявлена эвакуация.