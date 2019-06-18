В Японии зафиксировали цунами

На севере Японии была зафиксирована небольшая волна цунами, у японского побережья ранее произошло землетрясение, сообщают местные телеканалы.

Волна цунами была зарегистрирована в префектуре Ямагата, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NHK.

Власти предупредили об опасности более сильного цунами и порекомендовали местным жителям не подходить к берегам моря и рек.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 6,8 у японского побережья, из-за которого была объявлена угроза цунами.

В понедельник власти Китая сообщили о подземных толчках со стороны КНДР, по данным китайских сейсмологов, их причиной мог стать подземный взрыв.