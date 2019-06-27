Сейсмолог назвал глобальные последствия землетрясений на Камчатке

«Увеличение сейсмической активности на Камчатке настораживает», – заявил газете ВЗГЛЯД главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин. Так он прокомментировал ситуацию на Камчатке, где за двое суток произошли три мощных землетрясения.

«У Камчатки есть свойство: сильные подземные толчки часто сопровождаются форшоками (землетрясение, предшествующее более сильному землетрясению). В данной ситуации нельзя исключить, что землетрясение магнитудой 6 не является форшоком еще более сильных подземных толчков», – считает Шебалин.

Ученый напомнил, что в результате мощных землетрясений – Ближне-Алеутского в 2017 году и вблизи острова Беринга в 2018-м – вдоль разлома произошла большая подвижка, изменившая движение Тихоокеанских и Евразийских тектонических плит.

«Сильные подземные толчки ускоряют перестройку геологической среды. Сегодня мы можем говорить о достаточно масштабных геологических изменениях. Все это приведет к тому, что количество землетрясений в регионе будет возрастать, а вместе с тем возрастать и вероятность усиления их мощности», – пояснил Шебалин.

Помимо сейсмической нестабильности, которая наблюдается на Камчатке сейчас, в течение 200 лет в регионе произойдет еще более мощное землетрясение, уверен ученый.

«Подземные толчки магнитудой 7 случаются на Камчатке раз в сто лет. Их последствия сильно зависят от глубины очага: если очаг расположен на глубине 100 км, то воздействие на поверхность будет не столь серьезным, но если оно произойдет вблизи поверхности и населенного пункта, то последствия будут катастрофическими», – пояснил Шебалин.

Однако последствий, способных привести к массовой гибели людей, по мнению ученого, удастся избежать. «Большинство зданий в Петропавловске-Камчатском укреплены. Больницам, детским садам, жилым домам землетрясения магнитудой 7 будут не страшны. Не исключены увечья в результате падения предметов, но серьезных разрушений зданий, которые приведут к массовой гибели людей, думаю, не будет», – подчеркнул Шебалин.

Напомним, на Камчатке произошло за двое суток третье сильное землетрясение.

Ранее во вторник на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,6.