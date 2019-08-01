Направленный на тушение пожаров в Якутию самолет сломался

Самолет Бе-200 не смог тушить пожары в Якутии из-за поломки, сообщил источник в экстренных службах региона.

«Самолет-амфибия Бе-200, вылетевший из Хабаровска в Якутию на тушение лесных пожаров, из-за поломки не смог продолжить работу», – передает слова источника ТАСС.

Он пояснил, что поломка произошла в системе сброса жидкости, если неисправность не устранят, в пятницу на тушение пожаров направят еще один борт.

Самолет прилетел в Якутию во вторник.

В Якутии находится 113 зарегистрированных термоточек, их контролируют лесопожарные формирования и космический мониторинг.

Ранее сообщалось, что дым от лесных пожаров накрыл более 800 населенных пунктов, а наиболее сложная обстановка складывается на территории Якутии, Красноярского края и Иркутской области.

Лесные пожары, как сообщалось в среду, охватили порядка 3 млн га. В пяти регионах введен режим чрезвычайной ситуации.

Президент Владимир Путин поручил Минобороны подключиться к борьбе со стихией.

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