Дым от лесных пожаров накрыл более 800 населенных пунктов

Порядка 800 населенных пунктов в Сибири и на Дальнем Востоке оказались в зоне задымления из-за масштабных лесных пожаров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Наиболее сложная обстановка складывается на территории Якутии, Красноярского края и Иркутской области, где в 804 населенных пунктах 38 районов наблюдаются задымления», – сказал ТАСС представитель МЧС.

По словам главного научного сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС Ирэка Хасанова, лесные пожары могут вызвать серьезные экологические и климатические последствия.

«Загрязнение атмосферы большим количеством продуктов горения при крупных пожарах может приводить к крупным экологическим и климатическим последствиям», – сказал он.

Подобная ситуация, по словам Хасанова, произошла в 1972 и 2010 году, когда в общей сложности сгорело более 1,4 тыс. га лесов. Тогда выброс оксида и диоксида углерода в атмосферу составил от 15 до 20 млн тонн.

Ранее в МЧС заявили, что ситуация с лесными пожарами развивается по неблагоприятному сценарию, так как на местах не были приняты достаточные меры по ликвидации возгораний.

До этого директор Института лесных технологий Сибирского федерального университета Сергей Верховец указал на человеческий фактор при возникновении лесных пожаров.

Напомним, лесные пожары охватили порядка 3 млн га, уже в пяти регионах введен режим чрезвычайной ситуации.

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