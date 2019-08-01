В России снизился спрос на ипотеку

Эксперты Финансового университета при правительстве установили, что россияне стали реже брать ипотечные кредиты и банковские депозиты, к такому выводу они пришли после анализа опроса населения, проведенного весной и летом 2019 года в городах с населением выше 250 тыс. человек.

Всего 6% жителей таких городов изучают возможность получить кредит в ближайшие 2-3 месяца, 1,9% семей интересуются ипотечным кредитом, 1,5% рассматривают возможность взять автокредит, передает «Российская газета» со ссылкой на исследование.

Отмечается, что 2% рассматривают возможность открыть вклад для размещения накоплений.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец полагает, что население теряет интерес к таким финансовым инструментам.

«Происходит это на фоне роста реальной заработной платы, которая, по данным Росстата, в июне 2019 года выросла на 2,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, а за первое полугодие этого года поднялась на 1,8%. На 5,7% в первом полугодии снизилось число безработных. В этих условиях логично предположить, что россияне теперь менее заинтересованы в получении кредитов, так как увеличилась их способность профинансировать свои расходы без привлечения заемных ресурсов», – пояснил Зубец.

По его мнению, на данный момент наблюдается стабилизация внешнеполитического положения страны при невысоком, но стабильном росте. «Это снижает тревожность общественных настроений и дает возможность домохозяйствам потратить полученные доходы, вместо того, чтобы откладывать их на «черный день», – уточнил он.

Оживление на рынке кредитов эксперты ждут к осени. Наиболее востребованы кредиты в Магнитогорске, Краснодаре, Владикавказе, Новороссийске и Набережных Челнах. Спрос на депозиты увеличился в Рязани, Тольятти, Ярославле, Мурманске и Чебоксарах.

В июле замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что России не грозит ипотечный кризис, аналогичный произошедшему в США.