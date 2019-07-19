Минфин прокомментировал возможность ипотечного кризиса в России

Предположения о том, что России может грозить ипотечный кризис, аналогичный произошедшему в США, не имеют под собой оснований, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, комментируя исследование АКРА по ипотечному рынку.

«Рассуждения об ипотечном кризисе в России и аналогии с США не имеют под собой никаких оснований», – сказал Моисеев, передает РИА «Новости».

По его словам, в отличие от американского рынка, в России выдается минимальная доля ипотечных кредитов с низким или нулевым первоначальным взносом, а их секьюритизация запрещена законодательно.

Между тем, в начале июля Моисеев заявил о необходимости ограничения потребительского кредитования, так как долговая нагрузка россиян перешла за критический уровень.

В четверг АКРА опубликовало исследование «Как избежать ипотечного кризиса в России». В нем говорилось, что ипотечный рынок в России развивается по рисковой модели, которая в случае кризиса потребует из бюджета от 0,9 до 1,5 трлн рублей на покрытие дефолтов.

По словам авторов исследования, в настоящее время основным инструментом решения задач по улучшению жилищных условий в России является программа «Фабрика ИЦБ Дом.РФ». В ее основе лежит механизм выпуска однотраншевых «агентских» ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) – таких, которые выпускали американские институты развития Fannie Mae и Freddie Mac. По данным АКРА, именно такая модель стала одной из главных причин финансового кризиса в США, а затем и во всем мире в 2007-2009 годах.

В июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что «пузыря» на рынке потребкредитования нет, поэтому нет и рисков финансовой стабильности. Кроме того, по данным ЦБ, рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает положительное влияние на динамику потребления и ВВП. В ответ на этом глава МЭР Максим Орешкин посоветовал Банку России не загонять население в долговую яму для роста экономики.