Минфин прокомментировал возможность ипотечного кризиса в России

Взгляд
19 июля, пятница  |  Последнее обновление — 13:53  |  vz.ru
Разделы

Россия заработает на любви Европы к зеленой энергетике

Существование возобновляемых источников энергии невозможно без традиционнойФото: Egon Bomsch/Global Look Press
В Германии впервые из энергии солнца, ветра, воды и биомассы произвели больше электроэнергии, чем на атомных и угольных станциях. Парадоксально, но эта мода Европы на зеленую энергетику в перспективе может помочь Газпрому зарабатывать больше. Но как это возможно?  Подробности...
Перейти а раздел…

В Грузии проснулся разум

Таких людей, как Иванишвили, обычно называют «серыми кардиналами», «кукловодами» и «реальными хозяевами страны»Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
Самый влиятельный человек в грузинской политике – миллиардер Бидзина Иванишвили – наконец-то озвучил свою оценку антироссийской истерики в Тбилиси и матерной брани в адрес президента РФ. Эта оценка не понравится в Грузии очень и очень многим. Но потерпеть придется: грузины сами довели ситуацию до того, что Россия влияет на их жизнь гораздо больше, чем хотела бы. Подробности...
Перейти а раздел…

Что кроется за скандалом с «геями-усыновителями»

Законодательство РФ никак не увязывает право на усыновление с сексуальной ориентацией усыновителейФото: Lucy Nicholson/Reuters
В Москве набирает обороты скандал вокруг двух детей, якобы «усыновленных гей-парой». В ситуацию уже вмешались СК и СПЧ при президенте, проводятся дополнительные проверки, привлечены психологи, возбуждено уголовное дело. Но с юридической точки зрения ситуация выглядит совсем не так, как ее пытаются представить в некоторых СМИ. Что же произошло? Подробности...
Перейти а раздел…

Русский десант породил в Швеции многовековые страхи

Память о русских кораблях по-прежнему наводит на Швецию страхФото: Людвиг Рихард
Уже сотни лет назад Россия умела принуждать к миру своих соседей. Именно такой вывод можно сделать из истории, которой сегодня исполнилось триста лет. Кроме того, возможно, именно отсюда растут все те иррациональные страхи перед Россией, которые до сих пор переполняют шведское общество и политиков. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
Перейти а раздел…

Чувствительность России к оскорблениям – результат жестокого опыта

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Нельзя всем все прощать и не обращать внимания на выпады против нашей страны. Как и нельзя заряжать «Тополя-М» на каждый глупый выкрик какой-нибудь габунии. Надо реагировать на все, но с позиции сильного. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Почему Германия проиграла Первую мировую войну

Владимир Можегов, публицист
Ровно 100 лет назад парадом победы в Лондоне завершилась Первая мировая. Одна из причин поражения немцев – неумение, в отличие от англосаксов, вести пропаганду. Это один из важнейших «кейсов» Первой мировой, полезный и сейчас. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Полузабытый юбилей забытой империи

Сергей Зацаринный, писатель
«Так проходит земная слава». Это изречение как нельзя лучше подходит к Золотой Орде, о которой слышали все, но мало кто знает что-либо кроме идеологических штампов. В этом году исполнилось 750 лет со дня ее образования. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
    Перейти а раздел…

    Чем Франция обязана России

    Хозяин Грузии признал зависимость от России

    Какие исторические ценности потеряла Россия

      Перейти а раздел…

      Российские звезды показали свою старость

      Российские звезды присоединились к популярному тренду в соцсетях – сделать и опубликовать собственную фотографию в старости. Не упустили возможности посмотреть на себя в будущем Евгений Плющенко и Яна Рудковская, Ксения Собчак и Артем Дзюба
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Верховная рада VIII созыва запомнилась драками, хамством и просмотром порно

      В пятницу прошло последнее пленарное заседание Верховной рады VIII созыва. В нынешнем составе парламент работал с октября 2014 года. За это время там произошло много курьезных случаев, например когда в декабре 2015 года премьер-министру Яценюку подарили букет роз и попытались силой унести на руках с трибуны
      Подробности...

      Возле ТЭЦ в Мытищах тушили крупный пожар на газопроводе

      Серьезный пожар произошел в районе ТЭЦ «Северная» в Мытищах. Загорелся газопровод «Мосгаза», в результате в небо поднялся столб огня высотой до 50 метров. Факельное горение напугало местных жителей, однако в МЧС утверждают, что опасности для них нет. Пострадали 12 человек
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Big Sweet Blog»: Домашняя кондитерская из Instagram

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

        «Эко Ферма»: Бизнес благодаря санкциям

          Перейти а раздел…
          Как вы питаетесь на работе?
          • Хожу в столовую или кафе

          • Приношу из дома или питаюсь полуфабрикатами

          • Я не ем на работе

          Вы поддерживаете предложение вернуть курилки в аэропорты?
          • Да (я курящий)

          • Да (я некурящий)

          • Нет (я курящий)

          • Нет (я некурящий)

          Изменилось ли ваше отношение к Грузии после хамских заявлений сотрудников «Рустави 2» в адрес России?
          • Да, ухудшилось

          • Да, улучшилось

          • Нет, такое поведение типично для жителей Грузии

          • Нет, из этого инцидента нельзя делать выводов обо всем грузинском обществе

            Перейти а раздел…

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев

            Ford Focus навсегда уходит с российского рынка

            Кто виноват в уходе Ford из России

            Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
            Обсуждение: 166 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Путин опроверг слухи о причине паводков в Приангарье
              Зеленский захотел обменять Вышинского на СенцоваМеркель ответила на вопрос о здоровьеПольша сочла неуместным визит Путина на годовщину Второй мировой войныСтали известны подробности испытаний новых авиадвигателей в России
              Внучка отсудила у ветерана на Урале подаренную Путиным квартируБританские СМИ назвали покупку Турцией С-400 «тектоническим сдвигом»Порошенко не пустили в зал заседаний ЕвропарламентаДания дала разрешение на строительство норвежского газопровода
              Эксперт оценил решение 28 пассажиров NordWind отказаться от полета после ЧП в ШереметьевоСтало известно о возможном убийстве двух россиянок в МюнхенеГолландская авиакомпания оказалась в центре скандала в годовщину трагедии МН17Минфин оценил возможность ипотечного кризиса в России

              Главная тема


              Что кроется за скандалом с «геями-усыновителями»

              особый случай


              Для пытавших людей депутатов Рады потребовали международного трибунала

              «Результаты нулевые»


              Пушков ответил желающей говорить с Россией с позиции силы Урсуле фон дер Ляйен

              «работайте культурно!»


              Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2»

              Видео

              антироссийская истерика


              В Грузии проснулся разум

              Экономический кризис


              Туркмения может стать новой проблемой России

              контрабанда лекарств


              Родительский долг стал уголовно наказуемым

              солнце, ветер и воды


              Россия заработает на любви Европы к зеленой энергетике

              викторина


              Знаменитые цитаты о России — фейк или не фейк?

              Атака на православие


              Сергей Худиев: Почему они нападают на Церковь

              Матушкина пропаганда


              Игорь Мальцев: Дяденьки, дайте денег на свободу слова

              Обидчивость как клиника


              Сергей Мардан: Ежедневная программа «Нас снова оскорбили»

              на ваш взгляд


              Как вы питаетесь на работе?

              Минфин прокомментировал возможность ипотечного кризиса в России

              19 июля 2019, 13:18

              Текст: Алина Назарова

              Версия для печати

              Предположения о том, что России может грозить ипотечный кризис, аналогичный произошедшему в США, не имеют под собой оснований, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, комментируя исследование АКРА по ипотечному рынку.

              «Рассуждения об ипотечном кризисе в России и аналогии с США не имеют под собой никаких оснований», – сказал Моисеев, передает РИА «Новости».

              По его словам, в отличие от американского рынка, в России выдается минимальная доля ипотечных кредитов с низким или нулевым первоначальным взносом, а их секьюритизация запрещена законодательно.

              Между тем, в начале июля Моисеев заявил о необходимости ограничения потребительского кредитования, так как долговая нагрузка россиян перешла за критический уровень.

              В четверг АКРА опубликовало исследование «Как избежать ипотечного кризиса в России». В нем говорилось, что ипотечный рынок в России развивается по рисковой модели, которая в случае кризиса потребует из бюджета от 0,9 до 1,5 трлн рублей на покрытие дефолтов.

              По словам авторов исследования, в настоящее время основным инструментом решения задач по улучшению жилищных условий в России является программа «Фабрика ИЦБ Дом.РФ». В ее основе лежит механизм выпуска однотраншевых «агентских» ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) – таких, которые выпускали американские институты развития Fannie Mae и Freddie Mac. По данным АКРА, именно такая модель стала одной из главных причин финансового кризиса в США, а затем и во всем мире в 2007-2009 годах.

              В июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что «пузыря» на рынке потребкредитования нет, поэтому нет и рисков финансовой стабильности. Кроме того, по данным ЦБ, рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает положительное влияние на динамику потребления и ВВП. В ответ на этом глава МЭР Максим Орешкин посоветовал Банку России не загонять население в долговую яму для роста экономики. 


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............