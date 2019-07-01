Минфин заявил о переходе долговой нагрузки россиян за критический уровень

Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил о необходимости ограничения потребительского кредитования, так как долговая нагрузка россиян перешла за критический уровень.

«Я считаю, что ситуация на рынке потребительского кредитования напряженная. Я считаю, что Центральный банк был не прав, когда сказал, что есть признаки пузыря на рынке ипотеки. Я считаю, что Орешкин (глава Минэкономразвития Максим Орешкин – ред.) прав, когда он говорит, что есть такие признаки на рынке потребкредитования, даже не столько пузыря, сколько мы переходим за критические уровни долговой нагрузки человека, и это уже становится социальной проблемой», – сказал Моисеев, передает РИА «Новости».

«Поэтому я согласен с Орешкиным, что этот рынок нужно стараться жестко ограничивать. ЦБ с этим работает, надо посмотреть, достаточно или нет. Сложно сказать», – добавил он.

Напомним, в начале июня Максим Орешкин заявил, что перекос в потребительском кредитовании в России несет риски для экономики, и если ничего не предпринимать, то к 2021 году страна может войти в рецессию.

Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что «пузыря» на рынке потребкредитования нет, поэтому нет и рисков финансовой стабильности.

Позже ЦБ опубликовал доклад, где оценил вклад необеспеченных потребительских кредитов и автокредитов в рост ВВП в диапазоне 0,4–0,7%. Согласно выводам, рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает положительное влияние на динамику потребления и ВВП.

Комментируя доклад, Орешкин посоветовал Банку России не загонять население в долговую яму для роста экономики.