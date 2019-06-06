Набиуллина поспорила с Орешкиным о финансовом «пузыре»

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6 июня, четверг  |  Последнее обновление — 11:29  |  vz.ru
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Россия заставит украинцев больше платить за топливо

Жители Украины тревожно смотрят на ценники на заправкахФото: Александр Максименко/РИА Новости
В Киеве звучат тревожные прогнозы о том, как скажутся на экономике Украины ограничения на поставку из России нефтепродуктов – санкции, введенные Москвой с 1 июня. Угроза действительно существует и выражается она главным образом в росте цен на топливо. И все же в значительной мере проблемы с поставками бензина и дизтоплива Украина организовала себе сама.  Подробности...
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Стоит ли России верить в дружбу с Китаем

Владимир Путин встречает Си Цзиньпина в КремлеФото: kremlin.ru
Визит Си Цзиньпина в Россию носит статус государственного. Но как сказал, встречая его в Кремле, Владимир Путин, не так важен статус, сколько возможность еще раз встретиться. Два президента общаются более чем регулярно. Три десятка встреч за шесть лет – это абсолютный рекорд: за предыдущие 64 года отношений КНР и России было едва ли не меньше. Председатель КНР назвал Путина своим самым близким другом – но можно ли доверять словам о дружбе в межгосударственных отношениях? Подробности...
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Американские выбросы убивают экологию планеты

Трамп, сделавший ставку на возрождение угольных копей, странно выглядит в роли экологаФото: Evan Vucci/AP/ТАСС
Дональд Трамп заявил: в России, Китае и Индии экология в разы хуже, чем в США. Это притом, что Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго входят в десятку самых экологически опасных городов мира, Соединенные Штаты опережают Россию по уровню выброса СО2 и половина американцев дышит воздухом не лучшего качества. А намерение вернуть в США производства и вовсе может вскоре заставить Трампа взять свои слова обратно. Подробности...
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Украину поделят четыре партии

Рейтинги партий говорят о том, что в новой Верховной Раде будет как никогда «жарко»Фото: Igor Golovniov/Zuma/ТАСС
Несмотря на внушительную поддержку населения, которой может похвастаться Владимир Зеленский, у Петра Порошенко хорошие шансы на скорый реванш. Украина – парламентско-президентская республика, и от Верховной рады зависит очень многое. Какие партии могут рассчитывать на успех на июльских выборах? И что это означает для России? Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Пушкин как огненный столп от России к Западу

Владимир Можегов, публицист
Сегодня 220 лет Пушкину. Хороший повод вспомнить о «нашем всем» не только как о поэте, но и как о мыслителе. Тем более он блестяще сформулировал, что есть Россия и какова ее роль в мире, заранее разрешив и нынешние споры. Подробности...
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Правильным ответом России на «Чернобыль» должен быть сериал «Хиросима»

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Американский сериал «Чернобыль» как-то неожиданно «зашел» русской аудитории. Несмотря на явные фактические ляпы, «Чернобыль» бьет рекорды просмотров как в бывшем СССР, так и в некоторых других странах. Подробности...
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Почему конфликт в Донбассе остается бессмысленной бойней

Глеб Простаков, журналист
Правда такова, что в украинской элите нет сил, реально заинтересованных в прекращении войны. Вся нынешняя украинская политика держится только на полярных схемах разделения. К сожалению, мир Украине может быть только навязан. Подробности...
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      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
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            Набиуллина поспорила с Орешкиным о финансовом «пузыре»

            6 июня 2019, 10:30

            Текст: Ольга Никитина

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            Высокая закредитованность российских граждан не является «пузырем», это следствие низкого уровня жизни людей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на полях Петербургского международного экономического форума.

            Она также отметила, что не видит рисков для финансовой стабильности страны, передает ТАСС.

            В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, наивысший риск рецессии в России в ближайшие годы мы можем получить «именно из-за проблемы пузыря в потребительском кредитовании».

            По его словам, перекос в сегменте потребительского кредитования в России несет риски для экономики. Ситуацию с закредитованностью в нашей стране он сравнил с тем, что было в США в 2000-е годы.

            «Это несет социальные риски и, конечно, несет риски для экономики», – подчеркнул он, добавив, что если ничего не предпринимать страна может к 2021 году войти в рецессию, передает РИА «Новости».

            Газета ВЗГЛЯД ранее оценила опасность ситуации на рынке кредитования в России.


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