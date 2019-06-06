Набиуллина поспорила с Орешкиным о финансовом «пузыре»

Высокая закредитованность российских граждан не является «пузырем», это следствие низкого уровня жизни людей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на полях Петербургского международного экономического форума.

Она также отметила, что не видит рисков для финансовой стабильности страны, передает ТАСС.

В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, наивысший риск рецессии в России в ближайшие годы мы можем получить «именно из-за проблемы пузыря в потребительском кредитовании».

По его словам, перекос в сегменте потребительского кредитования в России несет риски для экономики. Ситуацию с закредитованностью в нашей стране он сравнил с тем, что было в США в 2000-е годы.

«Это несет социальные риски и, конечно, несет риски для экономики», – подчеркнул он, добавив, что если ничего не предпринимать страна может к 2021 году войти в рецессию, передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД ранее оценила опасность ситуации на рынке кредитования в России.