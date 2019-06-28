Орешкин обвинил ЦБ в нежелании замечать пузырь на рынке потребкредитования

Министр экономического развития Максим Орешкин объяснил, в чем не согласен с Центробанком по вопросу рисков необеспеченного кредитования.

Орешкин в своем Facebook заявил, что заявление Центробанка о потребкредитах как о единственной причине роста ВВП России в начале 2019 года не соответствует действительности.

«Я думал в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше», – написал министр.

В интервью РБК он объяснил, почему так остро отреагировал на доклад ЦБ.

«Увеличение потребительского кредита внутри структуры кредитования из-за ограничений по совокупному спросу вытесняет другие виды кредитования. Чем активнее потребительский кредит, тем выше должен держать базовую ставку Центральный банк, чтобы обеспечить целевую инфляцию. Поэтому меня и удивило то, что ЦБ говорит: в первом квартале у нас потребительское кредитование дало вклад в рост ВВП. Задача ЦБ – всегда поддерживать совокупный спрос на том уровне, который соответствует инфляции в 4%», – сказал Орешкин.

Он также заявил, что в течение года пытался объяснить Центробанку, что отсутствие ограничений по платежу к доходу «ведет к тому, что реально надувается пузырь» на рынке потребкредитования.