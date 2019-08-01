Московских следователей направили на помощь в расследовании пожаров в Сибири

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил следователей из Москвы помогать в расследовании причин и условий возникновения лесных пожаров в Сибири, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Как сообщается на сайте СК, «в связи с непрекращающимися лесными пожарами в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока ... Александр Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарата СК в пожароопасные регионы».

Следователи изучат данные, связанные не только с распространением огня, но и порядком предупреждения и предотвращения лесных пожаров.

Кроме того, председатель СК поручил руководителям региональных следственных органов, в частности, на территории которых введен режим ЧС, принять исчерпывающие меры по установлению обстоятельств, повлекших распространение огня в лесных массивах.

Он потребовал «тщательной фиксации следов происшествия, детального исследования всех полученных в ходе работ сведений и отработки всех возможных версий произошедшего, а также установления лиц, чьи действия повлекли большой ущерб для граждан и государства».

Ранее в МЧС заявили, что ситуация с лесными пожарами развивается по неблагоприятному сценарию, так как на местах не были приняты достаточные меры по ликвидации возгораний.

До этого директор Института лесных технологий Сибирского федерального университета Сергей Верховец указал на человеческий фактор при возникновении лесных пожаров.

Напомним, лесные пожары охватили порядка 3 млн га, уже в пяти регионах введен режим чрезвычайной ситуации.

Президент Владимир Путин поручил Минобороны подключиться к борьбе со стихией.