Мирошник: Британская база готовила украинских солдат к нападению на Суджу в Курской области

Tекст: Елизавета Шишкова

Подготовка солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) британскими инструкторами к нападению на Курскую область подтверждает, что вторжение планировалось при участии западных спецслужб, пишет РИА «Новости».

Мирошник заявил, что Великобритания стремится сорвать любые попытки урегулирования конфликта политико-дипломатическим путем.

«Не случайно в этом контексте появляется Великобритания как государство, отстаивающее продолжение кровопролития и попытки срыва любых вариантов выхода на политико-дипломатический вариант разрешения конфликта», – отметил Мирошник.

Он подчеркнул, что вылазка ВСУ в Курскую область не могла быть осуществлена без участия западных специалистов и их поддержки. Мирошник добавил, что западные специалисты предоставили тактику, разведывательную информацию и системы коммуникации для проведения нападения.

По словам посла, это еще одно подтверждение, что нападение было тщательно спланировано, скоординировано и подготовлено при содействии западных спецслужб и военных специалистов.

Ранее сбежавший в Россию украинский солдат сообщил, что британские инструкторы на базе в Даунхолме обучали украинских военных для атаки на Суджу в Курской области.

Также заявлялось, что иностранные специалисты под видом наемников обслуживают западную технику ВСУ в Курской области, получая полетные задания от производителей высокоточного оружия.

Британский аналитик Александр Меркурис назвал Курскую область большой катастрофой для Украины, отметив ухудшение ситуации на фронте.