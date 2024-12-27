Врагам необходимо сейчас создать для Путина ловушку. Организовать такие провокации, которые поставят Москву перед двумя плохими вариантами. Первый – отвечать на них и тем самым идти вверх по лестнице эскалации. Второй – не отвечать, и тем самым демонстрировать сдержанность, которая рядом советников Трампа будет восприниматься как слабость.0 комментариев
Эксперт: Иностранцы обслуживают технику ВСУ в Курской области
Эксперт Гагин: Иностранцы обслуживают технику ВСУ в Курской области
Иностранные специалисты под видом наемников обслуживают западную технику ВСУ в Курской области, заявил эксперт Ян Гагин, отметив, что они получают полетные задания от производителей высокоточного оружия.
Иностранные военные специалисты участвуют в обслуживании западной техники, используемой ВСУ для нападения на Курскую область, заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.
Он подчеркнул, что в регион отправлены наиболее подготовленные военные кадры, и под видом наемников часто действуют кадровые военнослужащие и офицеры стран НАТО, передает РИА «Новости».
Гагин отметил, что ВСУ задействовали в Курской области значительное количество высокоточной техники, полученной от НАТО. По его словам, полетные задания для высокоточных ракет формируют специалисты из стран-производителей. Эксперт добавил, что ключи шифрования и технологии не доверяются украинским военным или наемникам, а остаются под контролем иностранных специалистов.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что наступление ВСУ на Курскую область 6 августа было остановлено. За время боевых действий ВСУ потеряли более 40 тыс. военных на курском направлении. Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим ведет неизбирательную стрельбу по гражданским целям и подчеркнул, что Россия даст достойный ответ, а все поставленные цели будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях продолжается режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности граждан. Путин отметил, что провокации киевского режима не останутся безнаказанными и Россия готова ответить на них.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в первых штурмовых группах во время нападения на Суджанский район Курской области в августе участвовали иностранные наемники, а в деревнях фиксировались случаи расстрелов и насилия местного населения, сообщили местные жители.
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Лукаша Рибейру ди Жезуса из Бразилии, которого подозревают в наемничестве и убийстве двух российских военнослужащих в Курской области. Также СК завершил расследование дела против четырех бойцов 61-й бригады ВФУ, обвиняемых в организации терактов в Курской области, включая минирование участков местности и запугивание местных жителей.