Экс-сотрудник Пентагона: Угрозы Трампа подорвут доверие Москвы

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Угрозы Трампа подорвут доверие Москвы

Tекст: Валерия Городецкая

В статье для Weapons and Strategy Брайен указал, что угрозы Трампа в адрес России могут существенно подорвать доверие Москвы к нему перед важными переговорами, передает РИА «Новости».

«Что еще хуже, так это то, что такой подход подрывает доверие Москвы к Трампу в процессе мирного урегулирования», – отметил Брайен в своем материале.

Он подчеркнул, что у Трампа было определенное преимущество до того, как он занял пост президента, поскольку он понимал, что бездумные действия против России, подобные тем, что предпринимал бывший лидер США Джо Байден, являются неэффективными и неумными.

Брайен выразил обеспокоенность тем, что новый президент США может потерять это преимущество, повторяя ошибки своего предшественника.

Ранее Трамп заявил о возможности ужесточения санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предупредил американского президента о возможных негативных последствиях ультиматумов в отношении России, а генсек НАТО Марк Рютте выразил радость в связи с угрозой президента США Дональда Трампа о введении новых санкций против России.