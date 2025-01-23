Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.15 комментариев
Толстой призвал Трампа не играть в ультиматумы
Вице-спикер Толстой указал Трампу на риск ультиматумов по отношению к России
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предупредил американского президента Дональда Трампа о возможных негативных последствиях ультиматумов в отношении России.
Как передает РИА «Новости», Толстой выразил обеспокоенность по поводу подхода нового президента США Дональда Трампа к международной политике. Вице-спикер подчеркнул, что ультиматумы, которые Трамп уже предъявил Канаде, Гренландии и Панаме, могут иметь серьезные последствия, если будут применяться в отношении России.
В своем заявлении Толстой отметил: «В ультиматумы с Россией играть не нужно, может оказаться себе дороже. Не забываем про Аляску». Он добавил, что в политический постмодерн, как он назвал нынешний этап международных отношений, можно играть и вдвоем. Толстой напомнил о множестве территорий, которые исторически были частью России и могли бы стать предметом подобной игры.
Толстой подчеркнул, что Россия имеет серьезные возможности ответить на любые ультимативные заявления и действия. Его слова подчеркивают важность осторожного подхода к отношениям с Россией со стороны любой страны, включая США.
Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль фиксирует все нюансы риторики США в отношении России. Эксперты оценили воззвание Трампа к России как ультиматум или даже оскорбительный ультиматум. А генсек НАТО Марк Рютте выразил радость в связи с угрозой президента США Дональда Трампа о введении новых санкций против России.