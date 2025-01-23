Толстой призвал Трампа не играть в ультиматумы

Эксперты: Столкновение России с «трампизмом» неизбежно

Эксперты спрогнозировали характер российско-американских отношений при Трампе

Tекст: Олег Исайченко

«В отличие от первого срока Трампа, в этот раз Россия от него ничего не ждет. Очевидно, что в модели Трампа конфликт на Украине должен быть разрешен исключительно по рецепту США, то есть языком силы, шантажа и угроз», – напомнил Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов.

Однако если риторика Трампа будет эволюционировать, тогда Москва и Вашингтон могут перейти к конструктивному обсуждению проблемы. «Россия открыта для диалога. Но как отмечал президент Владимир Путин, для нас важно устранить первопричины конфликта. Краткое перемирие нас не устроит, поэтому Россия продолжит руководствоваться собственными политическими интересами», – добавил Асафов.

Также новый президент США вряд ли сможет резко изменить внутри- и внешнеполитический курс страны, в том числе – в отношении России. В этой связи «Трамп редьки, то есть Байдена, не слаще», отмечает профессор ВШЭ Марат Баширов. А вот американский истеблишмент вполне способен повлиять на курс Трампа, допускает политолог Павел Селезнев.

«Демократы оставили ему тяжелое наследство. Он стремится осушить «вашингтонское болото», то есть заменить в госаппарате птенцов гнезда Клинтонов и Обамы, но посмотрим, справится ли он с этой задачей. Как бы он не надорвался. Есть подозрение, что демократы на всех уровнях власти окажут ему сопротивление, в том числе в вопросе мирных инициатив», – не исключает он.

При этом в части отмены антироссийских санкций Трамп, судя по всему, будет руководствоваться бизнес-подходами и исходить из того, что выгодно и невыгодно Америке. «Предпринимательская логика будет активно использоваться в госуправлении США. Поэтому нам необходимо прагматично относиться к тому, что делает Трамп», – добавил Баширов.

С другой стороны, Трамп в своем недавнем обращении пригрозил Москве новыми санкциями в случае продолжения боевых действий на Украине. Однако такой шаг, вместо учета реальных интересов России в области безопасности, выглядит напрасным, считает политолог Алексей Малинин: «Последние три года показали: какие бы санкции не вводились – российская экономика демонстрирует устойчивость, равно как наши геополитические позиции».

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Если же учесть геополитические амбиции Трампа на других направлениях, то рано или поздно «трампизм» войдет в идеологическое и экономическое противоречие с БРИКС и идеей многополярного мира, считает Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

По его словам, БРИКС основан на идее равенства и порядке, который предполагает «отсутствие единой диктующей силы». «И мне кажется, Россия неизбежно столкнется с «трампизмом» как с проявлением американского влияния в максимально выраженной форме. Трамп – умный противник, и к нему надо относиться так же серьезно, как мы в свое время относились к Бисмарку. Это вполне соответствует нашим национальным интересам и нашему национальному престижу», – заключил Межуев.