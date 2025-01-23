Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.0 комментариев
Генсек НАТО обрадовался угрозе санкций Трампа против России
Генсек НАТО Рютте обрадовался угрозе санкций Трампа против России
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил радость в связи с угрозой президента США Дональда Трампа о введении новых санкций против России.
Это заявление он сделал на Всемирном экономическом форуме в Давосе в интервью телеканалу CNBC, передает ТАСС.
Рютте отметил: «Я очень, очень счастлив услышать позицию Трампа о готовности наложить еще больше санкций на Россию».
Генсек выразил надежду, что такие меры ухудшат экономическое состояние России.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США.
Депутат Госдумы Леонид Ивлев выразил мнение, что стратегия Трампа по отношению к России является ошибочной и тупиковой из-за таких угроз.