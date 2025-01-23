Песков: Россия фиксирует нюансы риторики США и остается открытой для диалога

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Кремль продолжает внимательно следить за риторикой Соединенных Штатов в отношении России и фиксировать все нюансы, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что Москва остается готовой к равноправному и взаимоуважительному диалогу.

«Мы остаемся готовы к равноправному диалогу, об этом президент Путин неоднократно говорил», – заявил он.

Тем не менее представитель Кремля отметил, что никаких сигналов об организации контактов между президентами России и США из Вашингтона пока не поступало.

Песков также подчеркнул, что методы санкционного давления нравятся нынешнему президенту США Дональду Трампу.

«Ему нравятся эти методы, по крайней мере, они ему нравились в ходе его первого президентства», – заметил Песков.

Напомним, президент США призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не угрожать России, подчеркивая важность конструктивного диалога и снижение градуса противостояния между странами.

В Госдуме сочли ошибочной стратегию Трампа в отношении России.