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    Трамп разрушает «зеленую повестку» в пользу России
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    Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа превращается в «черную дыру» мировой политики

    Есть две вещи, чего в отношениях с новой американской администрацией действительно могут бояться европейские элиты. И возможное решение администрации Трампа продолжать военное противостояние с Россией на Украине, но снять с себя все расходы – не самая серьезная проблема из них.

    3 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Как реагировать на выпады Трампа

    Когда Трамп хочет чего-то добиться, действует суетливо, нахраписто и упорно, повторяя одно и то же десятки раз. Если на каждый выпад реагировать, вообще больше времени ни на что не останется. Тем более что содержания реакции Трамп не слышит и слушать не будет.

    5 комментариев
    23 января 2025, 13:55 • Новости дня

    Песков: Россия фиксирует нюансы риторики США и остается открытой для диалога

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль внимательно фиксировал все нюансы риторики США в отношении России, но продолжал быть открытым к уважительному диалогу, несмотря на отсутствие сигналов для его организации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, Кремль продолжает внимательно следить за риторикой Соединенных Штатов в отношении России и фиксировать все нюансы, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что Москва остается готовой к равноправному и взаимоуважительному диалогу.

    «Мы остаемся готовы к равноправному диалогу, об этом президент Путин неоднократно говорил», – заявил он.

    Тем не менее представитель Кремля отметил, что никаких сигналов об организации контактов между президентами России и США из Вашингтона пока не поступало.

    Песков также подчеркнул, что методы санкционного давления нравятся нынешнему президенту США Дональду Трампу.

    «Ему нравятся эти методы, по крайней мере, они ему нравились в ходе его первого президентства», – заметил Песков.

    Напомним, президент США призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не угрожать России, подчеркивая важность конструктивного диалога и снижение градуса противостояния между странами.

    В Госдуме сочли ошибочной стратегию Трампа в отношении России.

    22 января 2025, 21:56 • Новости дня
    Стало известно содержание письма Байдена Трампу

    Байден в письме Трампу обещал молиться о процветании США

    Стало известно содержание письма Байдена Трампу
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-президент США Джо Байден в традиционном письме своему преемнику Дональду Трампу пообещал молиться о процветании США и пожелал ему благополучия на ближайшие четыре года, сообщил телеканал Fox News.

    Байден в письме также выразил надежду на процветание Соединенных Штатов в ближайшие четыре года, передает РИА «Новости».

    Кроме того, экс-президент США пожелал Трампу и его семье «всего наилучшего» в этот период. Он подчеркнул значимость Белого дома как символа стабильности и пообещал молиться, чтобы предстоящие четыре года были временем процветания, мира и благодати для всей нации.

    Трамп, в свою очередь, назвал письмо Байдена «немного вдохновляющим» и заявил, что оно было милым. Он также выразил желание показать письмо общественности.

    Ранее, в 2021 году, Байден не раскрыл деталей письма Трампа, однако назвал его «шокирующе великодушным». Он спрятал его в карман и не показал советникам.

    До этого сообщалось, что Джо Байден планировал оставить напутственное письмо для Дональда Трампа перед уходом с поста президента, следуя американской традиции.

    В свою очередь, Дональд Трамп отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Байденом, и начал процедуру увольнения более 1 тыс. человек, назначенных предыдущей администрацией.

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    22 января 2025, 19:07 • Новости дня
    Трамп призвал завершить конфликт на Украине, пригрозив России новыми санкциями
    Трамп призвал завершить конфликт на Украине, пригрозив России новыми санкциями
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США.

    Трамп призвал Россию завершить спецоперацию на Украине, сообщает РИА «Новости». Он подчеркнул, что если Россия не выполнит это требование, то США введут новые санкции и пошлины на весь российский экспорт. Трамп также отметил, что украинский конфликт может закончиться как «легким», так и «сложным» путем, однако выразил предпочтение первому варианту как более мирному и конструктивному.

    Трамп заявил, что его целью не является навредить России, и он «любит русский народ». Он подчеркнул, что новые меры будут введены исключительно в случае продолжения нынешнего курса России в отношении Украины. По его мнению, мирный исход событий более предпочтителен как для России, так и для других мировых держав.

    Президент США также выразил обеспокоенность дальнейшими последствиями конфликта, отметив, что «дальше будет только хуже», если ситуация не изменится. Он отметил, что этот конфликт никогда бы не начался, если бы Трамп в тот момент был президентом США. По его словам, пора заключить соглашение, чтобы перестали гибнуть люди. 

    Ранее Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение 100 дней, полагаясь на собственный контроль за процессом. Также он подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации.

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    22 января 2025, 21:07 • Видео
    Трамп посадил Украину на голодный паек

    Среди указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом в первый рабочий день, числится указ о приостановке военной помощи для иностранных государств сроком на 90 дней. Это касается в том числе Украины. Что из этого следует?

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    22 января 2025, 23:26 • Новости дня
    Американский журналист Фридман анонсировал интервью с Путиным

    Лекс Фридман сообщил о планах взять интервью у Владимира Путина в России

    Американский журналист Фридман анонсировал интервью с Путиным
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Лекс Фридман заявил о намерении отправиться в Россию для интервью с президентом Владимиром Путиным, стремясь внести вклад в установление мира.

    Американский журналист Лекс Фридман анонсировал, что собирается посетить Россию для интервью с президентом Владимиром Путиным, сообщает ТАСС. О своем намерении он рассказал в ходе подкаста с комиком и телеведущим Джо Роганом. Фридман подчеркнул желание внести личный вклад в достижение мира, однако не уточнил, были ли достигнуты какие-либо предварительные договоренности о встрече с российским лидером.

    Ранее, в начале января, Лекс Фридман провел интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его стремление пообщаться с главами государств связано с его убеждением, что такие беседы могут способствовать мирному урегулированию международных конфликтов.

    Отметим, что в феврале прошлого года американский журналист Такер Карлсон также брал интервью у Владимира Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что основная цель общения, а именно преодоление информационной блокады на Западе и возможность быть услышанным, была достигнута.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль пока не заинтересован в интервью президента Владимира Путина с Эваном Гершковичем, осужденным в России за шпионаж и вернувшимся в США.

    Интервью американского журналиста Такера Карлсона с Владимиром Путиным взбесило всех в США, что сделало Карлсона «крутым», заявил боксер Кевин Джонсон.

    Американская компания PlanetRisk пыталась отслеживать маршрут президента Владимира Путина, сообщил экс-журналист The Wall Street Journal Байрон Тау.

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    22 января 2025, 22:17 • Новости дня
    Мизулина обвинила Трампа в кощунстве за слова о помощи СССР США в ВОВ

    Мизулина раскритиковала заявление Трампа о советской помощи США в ходе Второй мировой войны

    Мизулина обвинила Трампа в кощунстве за слова о помощи СССР США в ВОВ
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Екатерина Мизулина выразила недовольство словами Дональда Трампа о роли России в победе США во Второй мировой войне, назвав это кощунством и издевательством над памятью ветеранов.

    Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала слова президента США Дональда Трампа о помощи России в победе США во Второй мировой войне «кощунством». Эти комментарии прозвучали в Сочи на международном фестивале Клуба веселых и находчивых, передает ТАСС

    Трамп ранее заявил, что Россия сыграла значительную роль в победе США и призвал помнить об этом. Он также отметил свои хорошие отношения с Владимиром Путиным и подчеркнул симпатию к жителям России.

    Мизулина выразила свое возмущение, заявив, что ее дед воевал за Россию и не помогал США. Она подчеркнула, что подвиг ветеранов не должен быть омрачен такими высказываниями. По данным Минобороны РФ, СССР понес самые большие потери во Второй мировой войне, включая 26,6 млн погибших, из которых около 18 млн – гражданские лица.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в США обвинило американские власти в попытках предать забвению историческое сотрудничество Москвы и Вашингтона во время Второй мировой войны, что выразилось в отказе в визите дипмиссии в Элизабет-Сити.

    Авторитетный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе напомнил, что родственники экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили воевали против СССР на стороне фашистов.

    Литва, Латвия и Эстония не попали в список привилегированных стран Госдепа, которым будут в неограниченных количествах поставляться процессоры для обучения искусственного интеллекта.

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    23 января 2025, 02:22 • Новости дня
    МИД Польши предупредил о депортации тысяч поляков из США

    Депортация нелегальных мигрантов из США может затронуть тысячи поляков

    МИД Польши предупредил о депортации тысяч поляков из США
    @ Aleksander Kalka/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель главы польского МИД Владислав Бартошевский заявил, что вероятная депортация нелегалов из США может затронуть несколько тысяч польских граждан, в связи с чем диппредставительства подготовили дополнительные меры.

    Массовая высылка нелегальных мигрантов из США может затронуть несколько тысяч поляков, сообщает ТАСС. Об этом заявил заместитель главы польского МИД Владислав Теофил Бартошевский, отметив, что проблема может коснуться «лишь нескольких тысяч» соотечественников, что передала радиостанция RMF FM.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск поручил главе МИД Радославу Сикорскому подготовить консульские учреждения в США к возможной депортации поляков. Ввиду этого диппредставительства ввели дополнительные дежурства сотрудников. Генеральный консул в Нью-Йорке Матеуш Сакович сообщил, что пока польская диаспора не выразила обеспокоенности в связи с кампанией администрации президента США Дональда Трампа по борьбе с нелегальной миграцией.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении на границе с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Это, по его мнению, позволит направить войска на южную границу для отражения «катастрофического вторжения» нелегалов. Трамп неоднократно заявлял о необходимости ужесточения иммиграционной политики и намерении провести масштабную операцию по депортации нелегалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий въезд нелегальным мигрантам через южную границу страны, включая запрет на оставление в США под предлогом поиска убежища. Администрация Трампа потребовала от Минюста США инициировать расследования против властей, препятствующих депортации мигрантов, что может привести к судебным преследованиям. Также администрация рассматривает возможность депортации принца Гарри из США, если будет доказано, что он предоставил ложные сведения в своих иммиграционных документах.

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    23 января 2025, 13:25 • Новости дня
    Песков опроверг данные Трампа о потерях СССР во Второй мировой войне
    Песков опроверг данные Трампа о потерях СССР во Второй мировой войне
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление американского президента Дональда Трампа о потерях СССР в 60 млн жизней во Второй мировой войне.

    Песков выразил несогласие с заявлениями Трампа о потерях Советского Союза в 60 млн жизней во время Второй мировой войны, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что подобные цифры не соответствуют официальным данным, признанным как российскими историками, так и специалистами по всему континенту.

    «Мы расцениваем это как цифру, которая не соответствует тем данным, которые имеются у нас, а также у историков на всем континенте», – подчеркнул он.

    Также Песков прокомментировал высказывания Трампа о «вспомогательной» роли СССР в войне. Песков отметил, что при всем уважении к президенту США, с этой оценкой можно не согласиться.

    Он напомнил о тяжести и значимости вклада СССР в победу над фашизмом, подчеркивая, что Советский Союз заплатил самую высокую цену.

    Кроме того, Песков заявил, что Америка действительно помогала в войне, однако для нее это всегда был бизнес.

    Он провел параллели с современностью, утверждая, что США также извлекают прибыль из современных конфликтов, зарабатывая на продаже энергоресурсов и военной продукции.

    Напомним, Трамп ранее заявил, что Россия сыграла значительную роль в победе США, и призвал помнить об этом. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила недовольство словами Дональда Трампа о роли России в победе США во Второй мировой войне, назвав это кощунством и издевательством над памятью ветеранов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в США обвинило американские власти в попытках предать забвению историческое сотрудничество Москвы и Вашингтона во время Второй мировой войны.

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    23 января 2025, 05:22 • Новости дня
    Трамп назначил защищавшего его при покушении агента главой Секретной службы США

    Трамп назначил защищавшего его при покушении агента Куррана новым главой Секретной службы США

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп назначил Шона Куррана новым директором Секретной службы, отметив его мужество при покушении на него в Пенсильвании.

    Президент США Дональд Трамп назначил Шона Куррана новым директором Секретной службы. Курран, ранее защищавший Трампа при покушении в городе Батлер, штат Пенсильвания, сменит исполняющего обязанности директора Рона Роува, передает ТАСС.

    «Для меня огромная честь назначить Шона Куррана следующим директором Секретной службы Соединенных Штатов», – заявил Трамп. Он подчеркнул, что Курран посвятил 23 года правоохранительной системе, начав службу в Секретной службе с 2001 года.

    Во время первой администрации Трампа Курран служил помощником специального агента, отвечавшего за отдел защиты президента. Трамп отметил его «бесстрашное мужество» при покушении 13 июля 2024 года в Батлере, когда Курран рисковал жизнью, защищая его от выстрела. Стрелок, открывший огонь из штурмовой винтовки, находился на расстоянии 100 метров от сцены. В результате инцидента Трамп получил ранение в ухо, один человек погиб, еще двое пострадали.

    Назначение Куррана стало следствием отставки бывшего директора Кимберли Читл, которая покинула пост после покушения на Трампа, оставив Рона Роува временно руководить ведомством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Секретная служба США признала, что ее сотрудники допустили ошибки в коммуникации и координации во время июльского покушения на Дональда Трампа, а Рональд Роу отметил важность исправления этих недочетов, сообщил исполняющий обязанности директора службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние 20 лет Секретная служба США переживает самый крупный отток сотрудников, так как 1400 агентов покинули организацию по причине переработок и недостаточной подготовки нового персонала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, признался, что начал беспокоиться за безопасность своей семьи после двух покушений на его жизнь.

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    23 января 2025, 12:03 • Новости дня
    Hill: У Трампа нет рычагов влияния на Россию и Украину
    Hill: У Трампа нет рычагов влияния на Россию и Украину
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп не смог получить рычагов влияния на Россию и Украину, несмотря на свои ультимативные заявления в адрес президента России Владимира Путина после вступления в должность, пишет The Hill.

    По данным издания, президент США не имеет значительного влияния на Россию и Украину, несмотря на свои ультимативные заявления в адрес Путина, передает РИА «Новости».

    В материале подчеркивается, что «реальность такова, что у Трампа нет – у США в целом нет – больших рычагов влияния ни на одну из сторон в этом конфликте».

    Эксперты отмечают, что его риторика и обвинения не смогли изменить политическую ситуацию на Украине и в России.

    Издание подчеркивает, что в настоящее время американский президент сосредоточился на других международных вопросах, понимая, что его влияние на ситуацию в Восточной Европе ограничено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение 100 дней, полагаясь на собственный контроль за процессом. При этом Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не угрожать России. Депутат Госдумы Леонид Ивлев выразил мнение, что стратегия президента США Дональда Трампа по отношению к России является ошибочной и тупиковой из-за угроз санкций.

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    23 января 2025, 13:12 • Новости дня
    Кремль: Путин счел нужным поздравить Трампа с инаугурацией
    Кремль: Путин счел нужным поздравить Трампа с инаугурацией
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин заочно поздравил американского лидера Дональда Трампа со вступлением в должность президента США, так как счел это нужным, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что Путин посчитал это необходимым и целесообразным шагом в контексте международных отношений, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь Кремля отметил, что поздравление было заочным, что подчеркивает протокольный характер шага. Он добавил, что данный шаг свидетельствует о готовности России к конструктивному взаимодействию с Соединенными Штатами.

    В понедельник состоялась инаугурация 47-го президента США, и Дональд Трамп официально принял присягу в ротонде Капитолия. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Совбезом, где затронул темы мировой политики и поздравил Трампа со вступлением в должность президента США.

    Первый день президентства Дональда Трампа завершился подписанием большого числа законодательных актов. Он отменил 78 указов и меморандумов, инициированных Джо Байденом.

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    22 января 2025, 19:18 • Новости дня
    Захарова увидела иронию в запрете ЛГБТ-символики в США

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила иронию в запрете демонстрации символики ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России) загранучреждениями США, подчеркнув, что теперь только посольства стран Евросоюза остаются под этими флагами, сталкиваясь с созданными для них проблемами.

    Захарова увидела иронию в запрете США на использование ЛГБТ-символики загранучреждениями. Об этом сообщает ее Telegram-канал. Она подчеркнула, что этот запрет поставил в неловкое положение страны Евросоюза, которые теперь остаются в одиночестве с проблемами, созданными для них.

    Напомним, президент США Дональд Трамп ввел ограничение на использование флагов, разрешив вывешивать на правительственных зданиях, посольствах и военных базах только флаг США и военную символику.

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    22 января 2025, 20:52 • Новости дня
    WP: В США будут судить чиновников за отказ помогать депортации мигрантов

    WP: Администрация Трампа потребовала от Минюста США судить власти за отказ депортировать мигрантов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Администрация американского президента Дональда Трампа потребовала от Минюста США инициировать расследования против властей, препятствующих депортации мигрантов, что может привести к судебным преследованиям.

    The Washington Post сообщила о новом распоряжении администрации Трампа, поручившим Министерству юстиции США преследовать судебным порядком представителей местных властей, если они не содействуют массовой депортации нелегальных мигрантов. Согласно документам, администрация призвала сотрудников федеральной прокуратуры по всей стране проводить расследования и при необходимости подвергать судебному преследованию власти штатов и местные власти, отказывающиеся выполнять планы президента, передает ТАСС.

    В материалах, распространенных министерством юстиции, подчеркивается, что местные власти обязаны подчиняться инициативам исполнительной ветви власти по соблюдению иммиграционного законодательства. Ведомство предупредило, что попытки препятствовать реализации таких инициатив или отказ содействовать им являются противозаконными.

    Минюст требует от своих сотрудников тщательного расследования инцидентов, связанных с нарушениями указанных инициатив, чтобы определить возможность судебного преследования. Среди потенциальных нарушений выделяются попытки незаконно укрывать мигрантов и скрывать информацию о них.

    Напомним, 20 января Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации на южной границе США, чтобы предотвратить проникновение нелегалов. Позже сообщалось, что мигранты на границе Мексики и США не успели въехать в страну из-за закрытия пропускных пунктов за несколько минут до инаугурации Трампа.

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    22 января 2025, 14:37 • Новости дня
    Рябков: Москва все еще ожидает агреман на назначение нового посла в США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что Москва все еще ожидает агреман от Вашингтона на назначение нового российского посла в США.

    По его словам, несмотря на прошедшее время, ответ пока не поступил, передает ТАСС. «Агреман не получен. До сих пор мы ждем, время идет», – отметил Рябков.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что Россия пока не получила агреман на назначение нового посла в США.

    СМИ сообщали, что возможным кандидатом на этот пост является директор департамента Северной Америки МИД и бывший посол в Канаде Александр Дарчиев.

    В октябре президент Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла России в США, Антонов занимал этот пост с августа 2017 года.

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    22 января 2025, 17:59 • Новости дня
    Шольц назвал Трампа вызовом для Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президентство Дональда Трампа станет вызовом для Европы.

    Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже заявил, что новый президент США Дональд Трамп станет серьезным вызовом для Европы, передает ТАСС. «Совсем недавно, на этой неделе, мы получили новую администрацию США. Президент Трамп, как теперь ясно, станет вызовом», – отметил он.

    Несмотря на это, Шольц подчеркнул, что Европу и США связывает давняя история дружбы и партнерства. «И мы строим отношения на этом прочном фундаменте», – добавил канцлер ФРГ.

    Он также сообщил, что Трамп уже принял или объявил ряд решений, которые требуют внимательного анализа вместе с европейскими партнерами.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести повышенные импортные пошлины против ЕС, если Европа не увеличит объемы закупок американской нефти и газа. Также сообщалось, что Европа запланировала ответ на тарифы США в случае торговой войны.

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    23 января 2025, 08:21 • Новости дня
    Эксперт: ВСУ попытаются удержать часть Курской области 100 дней

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ намерены удерживать часть Курской области в течение 100 дней, выразил мнение член президиума общероссийской организации «Офицеры России» полковник запаса Левон Арзанов.

    По его мнению, ВСУ попытаются удерживать занятую часть Курской области на протяжении 100 дней, передает РИА «Новости».

    Арзанов отметил, что этот период будет использован для того, чтобы заставить Россию пойти на уступки и возможное замораживание конфликта.

    Эксперт добавил, что в Курской области ожидается ужесточение боевых действий. Он добавил, что украинское командование считает Донецкую народную республику потерянным регионом и, вероятно, будет отступать, используя тактику выжженной земли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение 100 дней, полагаясь на собственный контроль за процессом. При этом Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    23 января 2025, 06:52 • Новости дня
    Трамп назвал китайские телефоны угрозой безопасности США больше TikTok

    Трамп заявил о большей угрозе китайских телефонов для нацбезопасности США, чем TikTok

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News отметил, что телефоны и компьютеры, произведенные в Китае, могут представлять более серьезную угрозу для национальной безопасности США, чем TikTok.

    Президент США Дональд Трамп в интервью каналу Fox News заявил, что устройства, произведенные в Китае, такие как телефоны и компьютеры, могут представлять большую угрозу для национальной безопасности США, чем приложение TikTok, передает ТАСС. По его словам, такие устройства присутствуют в большом количестве в США и также могут использоваться для шпионажа.

    «Но так можно сказать обо всем, что сделано в Китае», – добавил Трамп, отвечая на вопросы о возможной угрозе от TikTok. Он подчеркнул, что Китай производит множество товаров, включая телефоны и компьютеры, и предположил, что устройства могут быть более рискованными для безопасности.

    Ситуация с TikTok обострилась после подписания экс-президентом Джо Байденом в 2024 году закона, согласно которому китайская компания ByteDance должна была продать приложение до 19 января. Несмотря на это, TikTok временно прекратил работу в США, но позже снова стал доступен после вмешательства Трампа.

    Трамп подписал указ об отсрочке блокировки TikTok на 75 дней с момента инаугурации и указал на необходимость предоставления США права на половину TikTok. Это решение было частью его усилий по защите национальной безопасности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сервис TikTok начал восстановление своей работоспособности в США после получения от избранного президента Дональда Трампа заверений о безопасности для компаний-партнеров. Дональд Трамп намерен издать указ о приостановке запрета TikTok для поиска нового владельца с 50% долей компании в США. На фоне множества жалоб пользователей Роскомнадзор заявил об отсутствии изменений в работе TikTok в российском сегменте сети Интернет.

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