Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.0 комментариев
Песков: Россия фиксирует нюансы риторики США и остается открытой для диалога
Кремль внимательно фиксировал все нюансы риторики США в отношении России, но продолжал быть открытым к уважительному диалогу, несмотря на отсутствие сигналов для его организации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, Кремль продолжает внимательно следить за риторикой Соединенных Штатов в отношении России и фиксировать все нюансы, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что Москва остается готовой к равноправному и взаимоуважительному диалогу.
«Мы остаемся готовы к равноправному диалогу, об этом президент Путин неоднократно говорил», – заявил он.
Тем не менее представитель Кремля отметил, что никаких сигналов об организации контактов между президентами России и США из Вашингтона пока не поступало.
Песков также подчеркнул, что методы санкционного давления нравятся нынешнему президенту США Дональду Трампу.
«Ему нравятся эти методы, по крайней мере, они ему нравились в ходе его первого президентства», – заметил Песков.
Напомним, президент США призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не угрожать России, подчеркивая важность конструктивного диалога и снижение градуса противостояния между странами.
В Госдуме сочли ошибочной стратегию Трампа в отношении России.