Комик Поперечный опроверг слухи о депортации из США

Tекст: Вера Басилая

Блогер и комик Данила Поперечный* (признан в России иноагентом) опроверг слухи о своей возможной депортации из США. Он заявил, что находится в стране на законных основаниях, передает канал «360».

«Сижу под палящим солнцем среди груды пепла и остатков сгоревших домов, пью «Дюшес» из русского магазина. Кстати, с полностью легальной грин-картой», – заметил он.

Поперечный отметил, что получил грин-карту за свои заслуги в качестве комика и артиста, а не по каким-либо иным основаниям. Также он отметил, что слухи о депортации были распространены бездоказательно и не имеют под собой фактической основы.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Поперечный, а также бодибилдер Александр Шпак и блогер Илья Давыдов (известный как Мэддисон) могли попасть под указ президента Дональда Трампа о депортации нелегальных мигрантов. По данным этого канала, в ближайшее время они якобы могут быть выдворены из США вместе с сотней других россиян, находящихся в депортационных тюрьмах.

Ранее Минюст включил Данилу Поперечного в реестр иноагентов из-за критики СВО в социальных сетях и получения более 61 тыс. долларов из-за рубежа.

Финансирование поступило, в частности, от ирландской компании Google Ireland Limited.

Поперечный покинул территорию России сразу после начала спецоперации на Украине, что указано в судебных документах.

В настоящее время Поперечный проживает за пределами России, а его YouTube-канал насчитывает более 3 млн подписчиков.