Имам из Курска рассказал о встрече с переодетыми солдатами ВСУ в приграничном районе

Tекст: Елизавета Шишкова

Имам рассказал РИА «Новости», как в одном из приграничных районов Курской области он встретил солдат ВСУ, переодетых в российскую форму. Это произошло в начальные дни нападения ВСУ на регион.

Салимсултанов обнаружил обстрелянные машины в одном из поселков, где не было ни людей, ни животных. Стремясь узнать подробности, он направился в открытый магазин, где наткнулся на людей в российской форме. После обмена приветствиями и короткого разговора, он понял, что это не российские солдаты, когда один из них заговорил на украинском языке, угрожая ему.

Имам рассказал, что солдаты ВСУ спросили его, кто он и что здесь делает, проверили его документы и потребовали ключи от его автомобиля. Один из них, говоря на украинском, угрожал ему, после чего отнял ключи и отбросил их в сторону. Солдаты уехали на пикапе, после чего имам смог найти ключи и эвакуировать двух женщин из опасного района.

Ранее посол МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что более 300 мирных жителей пострадали в Курской области из-за действий ВСУ, а около 70 человек погибли.