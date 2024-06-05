Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.0 комментариев
Бывший военный летчик задержан за сотрудничество с СБУ
Mash: ФСБ задержала военного летчика на пенсии за сотрудничество с СБУ
61-летнего пенсионера, бывшего военного летчика, задержали за передачу информации об аэропортах Калужской и Московской областей Службе безопасности Украины (СБУ).
Мужчина сам вышел на связь с СБУ в интернете и предложил свои услуги.
«В августе 2023 года позвонил на канал и предложил услуги в качестве военного летчика», – признался задержанный, сообщает канал «360» со ссылкой на Telegram-канал Mash.
По заданию СБУ он собрал информацию об аэропортах, после чего был задержан сотрудниками ФСБ.
Ранее житель Крыма, вступивший в сговор с СБУ и пытавшийся помешать СВО, был приговорен к шести годам колонии общего режима и дальнейшему ограничению свободы на год, а также штрафу в 500 тыс. рублей.