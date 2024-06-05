Бывший военный летчик задержан за сотрудничество с СБУ

Mash: ФСБ задержала военного летчика на пенсии за сотрудничество с СБУ

Tекст: Ольга Никитина

Мужчина сам вышел на связь с СБУ в интернете и предложил свои услуги.

«В августе 2023 года позвонил на канал и предложил услуги в качестве военного летчика», – признался задержанный, сообщает канал «360» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По заданию СБУ он собрал информацию об аэропортах, после чего был задержан сотрудниками ФСБ.

Ранее житель Крыма, вступивший в сговор с СБУ и пытавшийся помешать СВО, был приговорен к шести годам колонии общего режима и дальнейшему ограничению свободы на год, а также штрафу в 500 тыс. рублей.