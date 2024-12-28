Песков заявил о поддержке Путина большинством россиян

Песков сообщил о доверии большинства россиян к Путину

Tекст: Елизавета Шишкова

Так Песков прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ, свидетельствующие о росте доверия к главе государства на 0,8 п.п. за последнюю неделю – до 79,7%.

«Очевидным остается один факт. Действительно, президент Путин пользуется доверием и поддержкой подавляющего большинства населения нашей страны», – заявил Песков. В ходе обсуждения колебаний уровня поддержки и доверия, фиксируемых социологами, он подчеркнул, что такие изменения являются нормальным процессом, сообщает ТАСС.

Он отметил, что активность публичных мероприятий президента может влиять на уровень поддержки, и подчеркнул, что прошлая неделя была особенно насыщенной событиями, что, в свою очередь, отразилось на результатах опросов.

Напомним, по данным опроса ФОМ, уровень доверия Путину среди россиян на предыдущей неделе остался неизменным на уровне 78%, при этом 80% россиян считают его работу на посту главы государства успешной.