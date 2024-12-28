Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.0 комментариев
Песков заявил о поддержке Путина большинством россиян
Песков сообщил о доверии большинства россиян к Путину
Президент России Владимир Путин сохраняет стабильно высокую поддержку населения, согласно недавнему опросу ВЦИОМ, который показал, что уровень доверия к нему вырос на 0,8 процентных пункта и достиг 79,7%, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Так Песков прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ, свидетельствующие о росте доверия к главе государства на 0,8 п.п. за последнюю неделю – до 79,7%.
«Очевидным остается один факт. Действительно, президент Путин пользуется доверием и поддержкой подавляющего большинства населения нашей страны», – заявил Песков. В ходе обсуждения колебаний уровня поддержки и доверия, фиксируемых социологами, он подчеркнул, что такие изменения являются нормальным процессом, сообщает ТАСС.
Он отметил, что активность публичных мероприятий президента может влиять на уровень поддержки, и подчеркнул, что прошлая неделя была особенно насыщенной событиями, что, в свою очередь, отразилось на результатах опросов.
Напомним, по данным опроса ФОМ, уровень доверия Путину среди россиян на предыдущей неделе остался неизменным на уровне 78%, при этом 80% россиян считают его работу на посту главы государства успешной.