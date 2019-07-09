Габуния продолжит работу на «Рустави-2»

Гендиректор «Рустави-2» Ника Гварамия заявил, что «Рустави-2» не будет увольнять Георгия Габунию, тем более, что после инцидента рейтинг канала только увеличился.

Как сообщил Гварамия в эфире канала «Громадський», цель Габунии была «легитимная», но ей навредила форма, передает УНИАН.

Именно из-за формы Габунию отстранили на два месяца, после чего он продолжит работу на канале.

Напомним, ранее российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что грузинский телеканал «Рустави-2» солгал, сообщив об отстранении от эфира скандального ведущего Георгия Габунии.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, чем грозит Грузии выходка Габунии.

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