Путин пригласил Нетаньяху на 75-летие Победы в Москву

Президент Владимир Путин во время телефонного разговора пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москву в 2020 году на торжества по случаю 75-летия Победы.

«По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху <...> Владимир Путин пригласил премьер-министра Израиля посетить Москву в будущем году для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», – сказано на сайте президента России.

Российский лидер и премьер Израиля обсудили взаимодействие на сирийском направлении. «Рассматривались также вопросы российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении с учетом итогов трехсторонней встречи секретарей советов безопасности России, Израиля и США 25 июня. В частности, отмечена важность дальнейшей координации по линии военных ведомств», – говорится в сообщении. Там также уточняется, что Путин и Нетаньяху договорились о продолжении личных контактов.

Кроме того, во время разговора Путина и Нетаньяху были «обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах».

Ранее сообщалось, что Владимир Путин пригласил на празднование 75-летия Победы Дональда Трампа и Эммануэля Макрона.

Также президент заявлял о работе над масштабной программой к юбилею Победы в 2020 году.