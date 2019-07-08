Россию попросили помочь c ремонтом индийского авианосца

Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что в 2020 году Россия поможет Индии в ремонте авианосца «Викрамадитья».

По словам Михеева, после сдачи в 2013 году корабля «Адмирал Горшков» Индии Россия продолжает помогать этой стране с техподдержкой и ремонтом оборудования.

«Рособоронэкспорт и «Севмаш», которое является головным исполнителем работ, примут активное участие в предстоящем в 2020 году плановом ремонте авианосца и модернизации его отдельных систем и комплексов», – передает РИА «Новости» слова Михеева.



Подробности российского участия в ремонте авианосца не уточняются.

Крупнейший экспортный контракт в сфере военно-технического сотрудничества по продаже и модернизации «Адмирала Горшкова» был заключен с Индией в 2004 году. Российские власти должны были передать «Викрамадитью» в 2008 году. Однако ремонт и модернизация советского авианесущего крейсера затянулись, и передача авианосца состоялась только 16 ноября 2013 года.

Вместе с авианесущим кораблем Индии было поставлено авиакрыло в составе истребителей МиГ-29К.

В апреле 2015 года Севмаш подписал контракт с ВМС Индии по обслуживанию авианосца «Викрамадитья».

Напомним, в апреле 2018 года газета ВЗГЛЯД писала, что Украина пытается отобрать у России контракт на обслуживание индийского авианосца.

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