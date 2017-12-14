Украина пытается отобрать у России контракт на обслуживание индийского авианосца

Украина и Индия намерены расширить военно-техническое сотрудничество в области военного кораблестроения, в частности, речь идет об обслуживании украинскими специалистами авианосца «Викрамадитья», сообщила пресс-служба госконцерна «Укроборонпром».

Глава «Укроборонпрома» Павел Букин провел переговоры с командующим ВМС Индии адмиралом Сунил Ланбою в рамках DefExpo-2018 индийском Ченнаи. Речь шла об участии Украины в модернизации и развитии индийских ВМС, сообщает «Интерфакс-Украина».

«В частности, речь шла о продолжении поставок и налаживании совместного производства газотурбинных двигателей, обслуживания украинскими специалистами авианосца «Викрамадитья», построенного в свое время корабелами судостроительного завода Николаева», – сообщила пресс-служба.

Утверждается, что глава ВМС Индии выразил поддержку и заинтересованность в сотрудничестве с украинскими предприятиями.

Авианосец «Викрамадитья» - это бывший тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) «Адмирал Грошков», который стал четвертым авианесущим крейсером проекта 1143 ВМФ СССР. Он построен в конце 80-х на мощностях «Черноморского судостроительного завода» в Николаеве. В 2004 году был выведен из боевого состава ВМФ России и продан Индии.

Между тем, после строительства авианосца на Украине он был переделан в радикально новый проект на российском предприятии «Севмаш». Именно это предприятие в конечном итоге занималось ремонтом и модернизацией авиносца для Индии по контракту 2004 года.

В апреле 2015 года Севмаш подписал контракт с ВМС Индии по обслуживанию авианосца «Викрамадитья». В феврале этого года судьбу авианосца снова обсуждали в России. Тогда на предприятии «Севмаш» заявили, что срок службы «Викрамадитьи» составит 40 лет. Представитель ВМС Индии давал восторженную оценку авианосцу, причем подчеркивалось, что это российский проект.

Таким образом, Украина в очередной раз пытается отобрать у России крайне выгодный заказ - на гарантийное обслуживание авианосца.

Более того, речь идет, судя по всему, не только об этом контракте в области кораблестроения. Так, на переговорах говорилось о «налаживании совместного производства газотурбинных двигателей». Они нужны Индии для фрегатов, которые производятся в России, на судостроительном заводе в Калининграде.

Отметим, что Россия также разработала двигатели для фрегатов, которые превосходят по своим характеристикам украинские аналоги, однако пока Украина продолжает паразитировать на российских военных контрактах.