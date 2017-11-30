ОДК заявила о превосходстве российских морских двигателей над украинскими

Новые корабельные газотурбинные двигатели, разработанные на рыбинском предприятии «Сатурн», превосходят по характеристикам украинские аналоги, сообщили в Объединенной двигателестроительной корпорации.

«Создавая их, мы шли по пути унификации, а также закладывали возможность создания на их базе двигателей, которые будут превосходить их. В частности, силовая установка 70-го семейства изначально обладает тактико-техническими характеристиками, превосходящими украинский аналог», – цитирует ТАСС генконструктора ОДК Юрия Шмотина.

Замминистра обороны России Юрий Борисов подчеркнул, что «Сатурн» располагает уникальным парком станков, технологически более совершенных, чем оборудование, установленное на украинском заводе «Зорямашпроект», ранее поставлявшем морские двигатели для ВМФ России.

Двигателестроительная компания «Сатурн» входит в ОДК. В период с 2014 по 2017 год на предприятии велись опытно-конструкторские работы по трем морским силовым установкам «М90ФР», «Агрегат-ДКВП» и «М70ФРУ-Р». Именно эти двигатели призваны обеспечить России независимость от украинского импорта. Ранее Украина поставляла газотурбинные двигатели, в том числе для фрегатов проекта 11356.

В конце декабря сообщалось, что все строящиеся в России фрегаты в течение 2018 и 2019 годов будут оснащены отечественными двигателями, разработанными «Сатурном» в рамках программы импортозамещения.