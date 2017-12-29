Анонсировано оснащение всех российских фрегатов отечественными двигателями

Все строящиеся в России фрегаты в течение 2018 и 2019 годов будут оснащены отечественными двигателями, разработанными «ОДК-Сатурн» в рамках программы импортозамещения, заявил официальный представитель Объединенной двигателестроительной корпорации.

«В настоящее время ПАО «ОДК-Сатурн» реализованы три опытно-конструкторских работы – по созданию двигателей различной мощности для Военно-морского флота. В ближайшие два года предстоит выполнить обязательства по поставке серийных дизель-газотурбинных и газотурбинных агрегатов», – передает РИА «Новости» слова представителя ОДК.

Напомним, ранее глава Прибалтийского судостроительного завода (ПСЗ) «Янтарь» Эдуард Ефимов сообщил, что строительство второй тройки фрегатов проекта 11356 приостановлено в ожидании двигателей.

Корабли первой тройки фрегатов проекта 11356 «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» уже находятся в боевом составе Черноморского флота. Кроме того, в июне фрегаты «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и подлодка «Краснодар» ВМФ России осуществили пуски шести крылатых ракет «Калибр» по объектам террористической организации «Исламское государство**» в Сирии.