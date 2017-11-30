Строительство фрегатов проекта 11356 приостановили из-за отсутствия двигателей

Строительство второй тройки фрегатов проекта 11356 приостановлено в ожидании двигателей, сообщил глава Прибалтийского судостроительного завода (ПСЗ) «Янтарь» Эдуард Ефимов.

Однако контракт «Янтаря» и Минобороны продолжает действовать, передает слова Ефимова «Интерфакс».

Ранее проблемы со строительством фрегатов возникли из-за двигательных установок, производившихся на Украине. На данный момент существует возможность покупки двигателей у Индии.

Напомним, корабли первой тройки фрегатов проекта 11356 «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» уже находятся в боевом составе Черноморского флота. Кроме того, в июне фрегаты «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и подлодка «Краснодар» ВМФ России осуществили пуски шести крылатых ракет «Калибр» по объектам террористической организации «Исламское государство*» в Сирии.