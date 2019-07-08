Украина впервые решила приобрести оборудование через программу Пентагона

Киев впервые подал запрос на приобретение военного оборудования, используя программу продаж Пентагона, сообщил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

США рассматривают запрос Украины. Тейлор заявил, что его страна поддерживает реформирование украинского оборонного сектора, передает «112 Украина».

Напомним, Украина также договорилась о поставках вооружений с Канадой. Однако выяснилось, что предлагаемое Канадой оружие требует ремонта, после которого может быть использовано только в учебных целях. Использовать это оружие на поле боя опасно.

Российская сторона выразила сожаление в связи с тем, что Запад пытается не урегулировать конфликт в Донбассе мирным путем, а подталкивает Киев к продолжению вооруженного противостояния.

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