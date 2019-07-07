В Польше перевернулся автобус с украинцами

В районе населенного пункта Большие Янковицы в Опольском воеводстве на юго-западе Польши перевернулся автобус, в котором находились украинские граждане, сообщили в воеводском управлении дорог и автострад.

Уточняется, что в автобусе находились 37 граждан Украины, в том числе ребенок, передает РИА «Новости».

В результате аварии пострадали восемь человек, все они покинули автобус самостоятельно. Их жизням ничто не угрожает.

По предварительной оценке, ДТП произошло из-за того, что 50-летний водитель заснул за рулем.

На автостраде А4, где произошла авария, осложнено движение транспорта.

Летом прошлого года экскурсионный автобус с украинскими гражданами перевернулся в Польше. При аварии погибли три человека, 51 человек госпитализирован.