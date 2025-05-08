Угрозы отключении мобильного интернета и лифтов 9 мая назвали украинскими фейками

Авторы канала «Война с фейками» опровергли слухи об отключении мобильного интернета в России 9 мая

Tекст: Денис Тельманов

Сообщения о полном отключении мобильного интернета по России 9 мая, распространяемые со ссылкой якобы на Роскомнадзор, не соответствуют действительности. В ведомстве не делали подобных заявлений, а фейк был заранее подготовлен в Центре инфо-психологических операций ВСУ для психологического давления на россиян в преддверии Дня Победы, сообщили авторы Telegram-канал «Война с фейками».



Частичные ограничения мобильного интернета действительно возможны на фоне проведения праздничных мероприятий в отдельных районах Москвы, Московской области и центральной части крупных городов до 10 мая, но речь не идет о технологическом блэкауте. Изменения в работе домашнего интернета не предполагаются.

Также в сети распространяется фейк о том, что 9 мая в Москве будут перебои с работой лифтов. В АО «Мослифт» заявили, что не не распространяли информацию о перебоях в работе лифтового оборудования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в некоторых центральных районах столицы применяются временные ограничения на использование мобильного интернета из-за мер безопасности и присутствия иностранных гостей. Жители Московского региона с 7 по 9 мая могут столкнуться с перебоями переводов и оплат через Систему быстрых платежей из-за ограниченного доступа к мобильному интернету. В центре Москвы пользователи заметили перебои в работе сервисов такси и каршеринга на ряде улиц из-за периодического отсутствия связи.