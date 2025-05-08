  • Новость часаПутин: Решающая роль в победе над нацизмом принадлежит СССР
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    Украина решила уколоть Америку курсом гривны
    Назван новый папа римский
    Москва и Вашингтон обсуждают возобновление поставок российского газа в ЕС
    Росатом готов вернуть ядерное топливо США с Запорожской АЭС
    Путин поднял тост за Победу
    Путин поздравил нового папу римского с избранием
    РФ и КНР осудили программу «Железный купол для Америки»
    Ушаков: Россия и США движутся к встрече Путина и Трампа
    ВС России до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов У концепции «мягкой силы» истек срок годности

    Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский возненавидел День Победы

    9 мая на Украине прекратили праздновать именно при Зеленском – на это не решился даже Порошенко. Вероятно, День Победы вызывает у Зеленского ненависть примерно так же, как у вероотступника вызывает неприязнь всё, что связано с его прежней религией, от которой он отрекся.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Темное просвещение пугает Макрона и масонов

    Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.

    10 комментариев
    8 мая 2025, 22:16 • Новости дня

    Угрозы отключении мобильного интернета и лифтов 9 мая назвали украинскими фейками

    Авторы канала «Война с фейками» опровергли слухи об отключении мобильного интернета в России 9 мая

    Tекст: Денис Тельманов

    Слухи об отключении 9 мая мобильного интернета в европейской части России и перебоях в работе лифтов, которые распространялись в российском сегменте соцсетей, могли быть сфабрикованными украинскими спецслужбами, сообщает Telegram-канал «Война с фейками».

    Сообщения о полном отключении мобильного интернета по России 9 мая, распространяемые со ссылкой якобы на Роскомнадзор, не соответствуют действительности. В ведомстве не делали подобных заявлений, а фейк был заранее подготовлен в Центре инфо-психологических операций ВСУ для психологического давления на россиян в преддверии Дня Победы, сообщили авторы Telegram-канал «Война с фейками».

    Частичные ограничения мобильного интернета действительно возможны на фоне проведения праздничных мероприятий в отдельных районах Москвы, Московской области и центральной части крупных городов до 10 мая, но речь не идет о технологическом блэкауте. Изменения в работе домашнего интернета не предполагаются.

    Также в сети распространяется фейк о том, что 9 мая в Москве будут перебои с работой лифтов. В АО «Мослифт» заявили, что не не распространяли информацию о перебоях в работе лифтового оборудования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в некоторых центральных районах столицы применяются временные ограничения на использование мобильного интернета из-за мер безопасности и присутствия иностранных гостей. Жители Московского региона с 7 по 9 мая могут столкнуться с перебоями переводов и оплат через Систему быстрых платежей из-за ограниченного доступа к мобильному интернету. В центре Москвы пользователи заметили перебои в работе сервисов такси и каршеринга на ряде улиц из-за периодического отсутствия связи.

    8 мая 2025, 00:57 • Новости дня
    Вучич записал обращение на Красной площади в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Сербии после прибытия в Москву записал обращение с Красной площади, отметив, что его не волнует мнение других государств относительно своего приезда в российскую столицу.

    Президент Сербии Александр Вучич записал обращение на Красной площади в Москве, передает «Коммерсант». В ходе видеообращения Вучич заявил, что не обращает внимания на реакцию иностранных государств по поводу своего визита в Россию.

    Президент Сербии отметил, что его не выбирают ни в Риге, ни в Таллине, ни в Вильнюсе, ни в других столицах. Он выразил уверенность, что Сербия останется на европейском пути, и добавил: если кто-то захочет наказать, пусть наказывают его лично.

    Вучич сообщил, что 8 мая проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а 9 мая, перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Сербский лидер намерен встретиться и с патриархом Кириллом, чтобы вручить ему орден.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сербский президент прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

    Ране министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал закрытие воздушного пространства рядом европейских стран для иностранных лидеров, желающих попасть в Москву ко Дню Победы, позором. Маршрут перелета Вучича из Белграда предусматривал остановку в Баку для дозаправки. Другой европейский лидер, планирующий принять участие в параде Победы в Москве, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, заявил о запрете Эстонией пролета его спецборта над своей территорией.

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    8 мая 2025, 01:15 • Новости дня
    Вайно назвал наступление СССР, а не ядерные бомбежки причиной капитуляции Японии

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководитель администрации президента России Антон Вайно отметил, что решающим фактором капитуляции Японии в 1945 году стало наступление советских войск на Дальнем Востоке, а не ядерная бомбардировка городов Хиросима и Нагасаки американцами.

    Сброс США ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки не был для Японии определяющим при принятии решения о капитуляции, указывает Антон Вайно в сборнике статей Совбеза РФ «К 80-летию Великой Победы», передает ТАСС. Глава администрации президента подчеркнул, что в первую очередь советское наступление, приведшее к разгрому Квантунской армии, сыграло роль в капитуляции Японии и перечеркнуло планы Токио по переброске сил для обороны против союзников.

    Он напомнил, слова тогдашнего премьер-министра Японии Кантаро Судзуки, который признавал, что японцы испытали большое потрясение от атомной бомбардировки, однако вступление СССР в войну сделало продолжение войны невозможным.

    Вайно отметил, что после ядерных ударов по Японии США начали искажать суть тех событий, оправдывая свои действия необходимостью скорейшего завершения войны, хотя соотношение сил между США и Японий и так указывало на превосходство американцев.

    По словам руководителя администрации президента РФ, в этих обстоятельствах удары по Хиросиме и Нагасаки «по сути, представляли собой натурное испытание ядерного оружия при ударе по городским агломерациям» и были варварским актом. Вайно озвучил мнение историков, что эти действия преследовали цель подтвердить «растущие гегемонистские устремления США».

    Напомним, в августе 1945 года пилоты американских ВВС сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Подавляющее большинство жертв были мирными жителями. Примечательно, что на ежегодных траурных церемониях в память о жертвах ядерных взрывов японские официальные лица воздерживаются от упоминания, что бомбардировки были осуществлены США.

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    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

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    8 мая 2025, 09:59 • Новости дня
    Стало известно о визите депутатов Европарламента в Москву 9 мая

    Spiegel: Депутаты из Германии, Чехии и Словакии посетят Москву в годовщину Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пятеро депутатов Европарламента из четырех стран планируют посетить Москву в День Победы, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне, сообщило издание Der Spiegel.

    Депутаты Европарламента из Германии, Чехии, Словакии и с Кипра приедут в Москву 9-10 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, передает ТАСС. В составе делегации – немецкие политики Михаэль фон дер Шуленбург и Рут Фирмених от партии BSW.

    В заявлении политиков говорится, что визит приурочен к годовщине Победы над немецким фашизмом и прекращению огня на Украине, объявленному Россией. «Этим визитом мы хотим ясно дать понять, что считаем диалог и обмен мнениями на всех уровнях необходимыми для преодоления постоянно растущей спирали конфронтации и эскалации в Европе», – подчеркнули немецкие депутаты.

    Евродепутаты также отметили, что намерены возложить венки и провести встречи с российскими парламентариями и представителями культуры. Визит, по их словам, подчеркивает важность дипломатии и поиска прочного мира в Европе. Политики высказались против продолжения военного конфликта на Украине и призвали к новой европейско-российской повестке.

    Лидер BSW Сара Вагенкнехт подтвердила поездку Фирмених в Москву, пояснив, что цель визита – возложение венка в честь 80-й годовщины освобождения, без участия в официальных парадах.

    Ранее министр иностранных дел России заявил о заинтересованности французских евродепутатов принять участие в праздновании 80-летия Победы в Москве.

    Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас отметила, что участие в праздновании 9 Мая в Москве встретит сопротивление ЕС, особенно со стороны стран – кандидатов на вступление в союз, которым рекомендовано избегать подобных визитов.

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    8 мая 2025, 00:52 • Новости дня
    Началось объявленное Путиным перемирие к 80-летию Победы

    Началось объявленное Путиным трехдневное перемирие к 80-летию Победы

    Tекст: Денис Тельманов

    С полуночи 8 мая вступило в силу объявленное на трое суток президентом России Владимиром Путиным перемирие в дни празднования 80-летия дня Победы. При этом российские войска готовы отражать возможные атаки украинской стороны.

    Россия прекратила боевые действия на 72 часа в рамках перемирия, объявленного президентом Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС. Перемирие началось с полуночи 8 мая и завершится в полночь 11 мая.

    Российская сторона подчеркнула, что Вооруженные силы России готовы отразить возможные атаки в случае нарушений перемирия со стороны Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля по ранее объявленному перемирию остается неизменной, дополнительных указаний не поступало.

    Вооруженные силы Украины вечером 7 мая совершили массированную атаку беспилотниками на российские регионы. ПВО уничтожила БПЛА противника в том числе над Москвой.

    Это третье перемирие, объявленное за время спецоперации на Украине. Первое проходило в январе 2023 года по случаю Рождества, второе – в апреле в связи с Пасхой. В обоих случаях украинская сторона нарушала условия прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что единственным препятствием к перемирию остается Киев, который нарушает договоренности и не желает серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня.

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    8 мая 2025, 11:47 • Новости дня
    Правительство разрешило безвозмездно использовать 52 военные песни на праздниках
    Правительство разрешило безвозмездно использовать 52 военные песни на праздниках
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Список музыкальных произведений о героизме народа в Великой Отечественной войне теперь официально разрешено исполнять безвозмездно на государственных и памятных мероприятиях.

    Правительство России утвердило перечень из 52 песен и марша «Прощание славянки», которые можно использовать безвозмездно на праздничных мероприятиях, говорится в сообщении на сайте правительства. Документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

    В список включены такие известные произведения, как «День Победы», «Катюша», «В лесу прифронтовом», «Журавли», «Синий платочек», «На безымянной высоте», «Песенка военных корреспондентов» и другие.

    Эти песни разрешается исполнять на концертах, митингах, шествиях, памятных церемониях, в теле- и радиопрограммах в День Победы, День защитника Отечества, а также в другие дни воинской славы и памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной.

    Утверждение перечня стало частью исполнения федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Закон требует сформировать общедоступный перечень произведений, прославляющих подвиг советского народа, которые были правомерно обнародованы до 26 декабря 1991 года.

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    8 мая 2025, 17:14 • Новости дня
    Верховный суд Украины отменил указ Зеленского об отстранении главы КС

    Верховный суд Украины отменил указ Зеленского о смещении главы КС Тупицкого

    Верховный суд Украины отменил указ Зеленского об отстранении главы КС
    @ ccu.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Высшая судебная инстанция Украины отменила решение Владимира Зеленского о снятии с должности главы Конституционного суда Александра Тупицкого, признав указ противоправным.

    Издание «Страна.ua» со ссылкой на адвокатов Тупицкого пишет, что Верховный суд Украины признал незаконным и отменил указ Владимира Зеленского об отстранении его с поста главы Конституционного суда, передает РИА «Новости».

    Суд отметил, что «президент» не обладает полномочиями для отстранения судей Конституционного суда Украины.

    Большая палата Верховного суда еще в 2023 году дважды принимала аналогичные решения относительно указов Зеленского по назначению судей.

    В 2020 году Зеленский отменил указы о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина, изданные экс-президентом Виктором Януковичем в 2013 году. В документе отмечалось, что судьи, назначенные Януковичем, якобы создают угрозу независимости и национальной безопасности Украины.

    Ранее США ввели санкции против экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

    В 2020 году Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей.

    Александр Тупицкий заявлял, что данный законопроект имеет признаки конституционного переворота и не собирается уходить в отставку.

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    8 мая 2025, 01:35 • Новости дня
    Мерц заявил об отсутствии оснований для выплаты репараций Польше со стороны ФРГ

    Мерц объявил об окончательном прекращении споров с Польшей о репарациях

    Tекст: Денис Тельманов

    Берлин подчеркнул, что все юридические аспекты польских репарационных претензий больше не подлежат пересмотру, однако совместные проекты возможны.

    Вопрос репараций Польше от Германии юридически закрыт, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском, передает ТАСС. Мерц отметил, что правовые вопросы репараций считаются урегулированными и не подлежат возобновлению.

    Он уточнил, что это не исключает возможности реализации совместных польско-германских проектов, которые могут компенсировать ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Дональд Туск, в свою очередь, подтвердил, что Польша больше не будет настаивать на выплате репараций Германией.

    Ранее польские власти, представлявшие партию «Право и справедливость», представили в 2022 году доклад о потерях страны и потребовали от Германии выплатить 6,2 трлн злотых (около 1,5 трлн долларов). Однако правительство Германии всегда подчеркивало отсутствие оснований для выплат, ссылаясь на отказ Польши от репараций в 1953 году. Новое польское руководство отказалось от финансовых требований и предложило искать альтернативные формы компенсации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не будет требовать от Германии репараций за ущерб времен Второй мировой войны, но ожидает морального признания вреда.

    Польские власти ранее попросили ООН создать специальную платформу для диалога с Германией по вопросу репараций. Варшава перешла от требований многомиллионных выплат к угрозам Берлину, но эти действия связаны с попыткой польских политиков решить внутренние и внешние задачи.

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    8 мая 2025, 14:40 • Новости дня
    Верховная рада единогласно ратифицировала соглашение с США о недрах
    Верховная рада единогласно ратифицировала соглашение с США о недрах
    @ Вышинский Денис/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский парламент единогласно поддержал соглашение с США, о недрах, следует из сообщения депутата Рады Ярослава Железняка.

    Верховная рада Украины в четверг одобрила соглашение между Киевом и Вашингтоном о сотрудничестве в сфере недропользования, передает ТАСС.

    За ратификацию проголосовали 338 депутатов украинского парламента, никто не воздержался и не выступил против. Прямая трансляция заседания велась в Telegram-канале депутата Рады Ярослава Железняка.

    Ранее в Верховной раде письменно закрепили, что депутаты не видели дополнительного соглашения к сделке по недрам.

    Соединенные Штаты и Киев подписали сделку о совместном управлении природными ресурсами Украины. Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о ратификации этого соглашения с США.

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    8 мая 2025, 13:11 • Новости дня
    Cиноптик назвал температуру воздуха перед началом парада в Москве

    Синоптик Тишковец рассказал, какая погода будет в День Победы в Москве

    Cиноптик назвал температуру воздуха перед началом парада в Москве
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Погода в столице на 9 мая ожидается прохладной, с дневной температурой, характерной для середины апреля, и возможными ночными заморозками в Подмосковье.

    Как передает РИА «Новости», в День Победы в Москве температура воздуха на начало парада составит от плюс пяти до плюс восьми градусов, а днем повысится до плюс двенадцати. Эта температура окажется на шесть-семь градусов ниже климатической нормы для мая и будет соответствовать многолетним показателям апреля, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Согласно его прогнозу, ночью в столице маловероятны осадки, температура опустится до нуля – плюс трех градусов, а в Подмосковье ожидаются заморозки до минус одного градуса.

    «В День Победы синоптическая ситуация в столице нашей родины обусловится тыловой частью высотного циклона с центром над Верхневолжьем. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха на начало военного парада плюс пять – плюс восемь, днем плюс девять – плюс двенадцать, что на шесть-семь градусов ниже климатической нормы и соответствует многолетним показателям апреля», – рассказал Тишковец.

    Ветер в этот день будет юго-западным и западным, со скоростью от четырех до девяти метров в секунду.

    Ранее Главное управление МЧС по Московской области предупредило о ночном похолодании до минус пяти градусов в регионе.

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    8 мая 2025, 00:46 • Новости дня
    Стало известно о планах Украины не возвращать долги 30 лет

    Украина не планировала возвращать западные займы в течение 30 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил о планах не возвращать долги западным партнерам в течение следующих 30 лет, несмотря на рост госдолга.

    Украина не будет возвращать долги западным странам в ближайшие 30 лет, передает ТАСС. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что государственный долг страны уже достиг почти 100% ВВП, что значительно превышает уровень до начала боевых действий. По его словам, большая часть долгов была получена на льготных условиях, и отдавать эти средства не потребуется в ближайшие десятилетия.

    «В ближайшие, условно, 30 лет мы эти долги не будем отдавать», – сказал Марченко в эфире украинского телеканала «Рада». Министр также отметил, что по обслуживанию долгов применяются либо льготные ставки, либо партнеры берут на себя выплату процентов.

    Он подчеркнул, что Украина не сможет справиться без поддержки западных партнеров ни в условиях войны, ни в случае перехода к мирному существованию. Киев уже неоднократно подчеркивал, что финансировать может только военные расходы, а другие статьи бюджета покрываются за счет зарубежной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд России удовлетворил ходатайство Газпрома об увеличении неустойки для «Нафтогаза Украины». Сумма неустойки превысит 1,35 млрд долларов вместе с расходами на арбитраж. Кабмин Украины заявил о невозможности увеличить зарплаты учителям, так как все бюджетные поступления идут на нужды армии и безопасности. Владимир Зеленский обвинил европейских политиков в препятствии вступлению Украины в Евросоюз из-за их желания «занять лучшие места на Красной площади».

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    8 мая 2025, 11:29 • Новости дня
    Власти Молдавии запретили проводить «Бессмертный полк» в центре Кишинева

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Молдавии не разрешили провести шествие «Бессмертного полка» на центральной площади Кишинева, сообщил глава координационного совета российских соотечественников в Молдавии Алексей Петрович.

    Петрович, который является одним из организаторов шествия «Бессмертного полка» в Молдавии, сообщил, что власти запретили проводить шествие «Бессмертного полка» и Марш Победы на Площади Великого национального собрания, передает ТАСС.

    По его словам, новым местом сбора объявляется пересечение улиц Бэнулеску Бодони и проспект Стефана Великого.

    По планам правительства, 9 мая на главной площади будет организована ярмарка к  так называемому Дню Европы, куда приглашены посольства стран ЕС.

    Ранее учителям в Молдавии пригрозили увольнением за участие в Марше Победы 9 мая.

    Власти Молдавии пообещали оштрафовать участников «Бессмертного полка», если они появятся с георгиевской лентой во время шествия 9 мая в честь 80-летия Дня Победы.

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    8 мая 2025, 20:55 • Новости дня
    Путин: Решающая роль в победе над нацизмом принадлежит СССР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что в разгроме нацизма решающая роль принадлежала Советскому Союзу.

    «Это та историческая правда, которую никто не сможет ни замолчать, ни оболгать, ни отнять», – подчеркнул глава государства на официальном обеде в Кремле, который проходит в честь глав иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной война, передает РИА «Новости».

    Путин добавил, что наши отцы, деды и прадеды совершили подвиг, величие которого никогда не померкнет. «Девятое мая – священная дата для нашего многонационального народа», – сказал глава государства.

    Российский лидер выразил благодарность иностранным лидерам и главам делегаций, приехавшим в Москву почтить память героев Великой Отечественной войны. «Прежде всего, сердечно приветствую и благодарю вас, наших надежных друзей и партнеров. Вы приехали в Москву, чтобы разделить с нами радость праздника Победы над нацизмом, почтить память героев, спасших человечество», – сказал Путин.

    Президент России отметил, что страна не забудет своих союзников и товарищей по борьбе с нацизмом. «К победе вели общие усилия народов Европы, США, Африки, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона», – указал Путин.

    Глава государства заявил, что сегодня идет становление более справедливого миропорядка, а востребованность и значение ООН вновь возрастают. «В основе наших отношений и совместной работы общие ценности и устремления. Мы выступаем за справедливость и равенство, за утверждение высоких идеалов дружбы и добрососедства, за согласие и взаимное уважение, за учет мнения и интересов каждого, за равную и неделимую безопасность для всех»,– обратился Путин к гостям.

    «Уверен, что только такие подходы позволят обеспечить долгосрочный мир, благополучие и равенство возможностей для всех народов земли. Россия готова к такой созидательной совместной работе», – заверил президент РФ.

    В четверг Путин встретил руководителей иностранных делегаций, которые прибыли в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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    8 мая 2025, 16:16 • Новости дня
    Ушаков: Киевские угрозы не смогли сорвать приезд иностранных лидеров в Москву
    Ушаков: Киевские угрозы не смогли сорвать приезд иностранных лидеров в Москву
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Планы киевского режима по запугиванию иностранных лидеров, приглашенных в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, были полностью сорваны, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в эфире Первого канала.

    Он подчеркнул, что приглашенные главы государств оказались гордыми и самостоятельными людьми, не поддавшимися давлению и угрозам со стороны Киева. «Из Киева было много сигналов, с помощью этих сигналов украинские власти пытались запугать иностранных лидеров, чтобы те не приезжали в Москву. Но мне кажется, то, что я вам упомянул, – цифры, – говорит о том, что они люди гордые, самостоятельные, конечно, они не испугались», – заявил Ушаков, передает ТАСС.

    Помощник российского лидера уточнил, что почти все приглашенные лидеры иностранных государств уже либо прибыли в Москву, либо прибудут в ближайшие часы. «Просто уверенно могу сказать, что эти планы [Киева] были сорваны. Они были сорваны участием многих государств в наших торжествах», – заключил он.

    Напомним, в четверг президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Республики Сербской Милорад Додик, министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан прибыли в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы.

    Во вторник помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров.

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    8 мая 2025, 21:00 • Новости дня
    Путин поднял тост за Победу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе обеда, организованного в Кремле от имени главы государства для иностранных делегаций, пригласил гостей поднять тост за Победу, мир и благополучие.

    Глава государства обратился к собравшимся с речью, отметив: «Дорогие друзья, позвольте предложить тост за поколение победителей, за великую Победу, за мир и благополучие, за вас, за наших друзей». Мероприятие в Кремле прошло в рамках торжеств по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и собрало представителей иностранных делегаций, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что в разгроме нацизма решающая роль принадлежала Советскому Союзу.

    В четверг российский лидер встретил руководителей иностранных делегаций, которые прибыли в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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    8 мая 2025, 11:41 • Новости дня
    Зеленский приказал ВСУ провести «психоперацию» в Дзержинске

    Хакер сообщил о попытке ВСУ установить флаги Украины в Дзержинске

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отдал приказ организовать с помощью дронов установку украинских флагов на зданиях Дзержинска(украинское название – Торецк), чтобы создать ролики о захвате города, сообщил донецкий хакер с ником Джокер ДНР.

    Хакер с ником Джокер ДНР сообщил о приказе президента Украины Владимира Зеленского организовать в Дзержинске Донецкой народной республики «психоперацию». По его словам, ВСУ получили указание с помощью беспилотников устанавливать флаги Украины на зданиях города, передает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал  «Военкоры Русской Весны».

    Хакер выразил мнение, что подобные действия помогут России. По его оценке, массовое использование ВСУ дронов даст российским операторам дополнительную возможность для их уничтожения. Он считает, что инициатива Зеленского лишь упростит российским военным работу на этом направлении.

    Напомним, российская армия освободила город Дзержинск (Торецк) в феврале.

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