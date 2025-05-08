Российские авиакомпании возобновили рейсы по расписанию после ограничений

Авиакомпании РФ вернулись к весенне-летнему расписанию после сбоев

Tекст: Денис Тельманов

Возвращение авиакомпаний к привычному расписанию после отмен и переносов рейсов подтверждено Минтрансом, передает ТАСС. Ведомство уточнило, что 96% пассажирских перевозок отечественной гражданской авиации вновь идут по графику весенне-летней навигации.



Минтранс и Росавиация продолжают держать ситуацию под контролем. В министерстве напомнили руководителям авиапредприятий о необходимости анализировать работу своих коллективов в случае возникновения нештатных ситуаций. Также все ветераны Великой Отечественной войны, прибывающие в столицу к Дню Победы по приглашению президента, успешно доставлены.

В ведомстве отметили, что перебои 6-7 мая были вызваны ограничениями на использование воздушного пространства, прежде всего в районе московских аэропортов. В случае отсутствия новых массовых ограничений гражданская авиация продолжит работать в интересах пассажиров и бизнеса.

Turkish Airlines подтвердила возобновление полетной программы в Россию с 9 мая. Ранее авиакомпания отменила 20 рейсов из Внуково, а Pegasus Airlines – 4 рейса из того же аэропорта и 7 рейсов из Петербурга в Анталью и Стамбул.

Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпания «Аэрофлот» объявила о полном восстановлении расписания рейсов по всей маршрутной сети.

Воздушное сообщение в Мурманске и Апатитах восстановили после отмены временных ограничений, введенных в целях безопасности.

С 9 мая Turkish Airlines восстанавливает авиасообщение между Турцией и Россией и рассматривает введение дополнительных рейсов.

