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В результате атаки ВСУ на Рыльск ранения получили двое подростков
Произошла атака вооруженных сил Украины на электроподстанцию в Рыльске, ранены двое несовершеннолетних, отключен свет, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«ВСУ продолжают наносить варварские удары по нашей территории, – сообщил Хинштейн в Telegram. – К сожалению, в результате атаки ранены двое несовершеннолетних».
У 14-летней девочки диагностировано касательное осколочное ранение левой голени, у 17-летнего юноши – осколочное ранение правой голени. По словам Хинштейна, угрозы жизни подростков нет, им будет оказана вся необходимая медицинская помощь.
В ходе атаки повреждены два трансформатора, «полностью отключен свет», сообщил губернатор. Аварийные бригады начнут работу, как только ситуация позволит обеспечить безопасность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с 20.30 до 21.00 мск силами ПВО над Курской областью были сбиты пять беспилотников.