Рогозин предложил вариант решения споров с Минобороны

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил мнение, что споры между его ведомством, Минобороны и предприятиями, которые выполняют госзаказ, должны решаться в особом порядке.

«Я поставил вопрос перед председателем правительства. Если не менять закон, надо найти иные возможности. Либо это досудебные решения ... Скорее всего, это коллегия военно-промышленной комиссии в части военных заказов. Она способна принимать такие решения», –цитирует РИА «Новости» Рогозина.

Глава Роскосмоса предложил также другой вариант – отсрочку штрафов на 20-30 лет, однако только в том случае, если предприятие было незаслуженно наказано.

В том случае, например, когда предприятия не могут выполнить требования контракта из-за санкций, отметил Рогозин. При этом Роскосмос или Минобороны вынуждены подавать в суд и штрафовать предприятия.

Ранее в отношении бывшего гендиректора ООО «Инновационные композитные материалы» (ИКМ) Павла Кондакова зарегистрировали уголовное дело в связи с хищением средств Министерства обороны. Похищенные средства выделили на поставку материала на создание военных спутников.

Средства переводили как оплату по госконтракту за создание космических и других аппаратов с целью обеспечения российской обороноспособности.