Москалькова призвала суд учесть перенесенное сестрами Хачатурян насилие

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова считает, что суд должен принять во внимание обстоятельства насилия Михаила Хачатуряна над дочерями.

«Я очень сочувствую этим девочкам, которые, со слов их адвокатов и средств массовой информации, попали вот в эти условия насилия и издевательств. И я уверена, что суд должен учесть эти обстоятельства при рассмотрении их дела», – сказала Москалькова РИА «Новости».

Ранее были опубликованы показания сестер Хачатурян.

Напомним, летом 2018 года было найдено тело Михаила Хачатуряна на лестничной клетке жилого дома. Задержанные дочери убитого рассказали, что отец издевался над ними, это подтвердили соседи.

Посмертная экспертиза показала, что отец сестер Хачатурян страдал от расстройства личности. Также сообщалось, что против него могут возбудить уголовное дело посмертно за действия сексуального характера в отношении дочерей.

14 июня 2019 года Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестрам Хачатурян по делу об убийстве их отца.