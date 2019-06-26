В Сети опубликовали показания сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, пишут СМИ.

Два адвоката сестер Хачатурян подтвердили РБК, что опубликованные в телеграм-канале Mash стенограммы допроса похожи на их показания, третий защитник затруднился подтвердить их подлинность.

В стенограммах все три сестры утверждают, что их отец был тираном, сексуально домогался каждой из девушек.

Одна из обвиняемых рассказала о том, что отец в последние годы стал «маниакально воспитывать» дочерей.

«Хочу сказать, что последние 3–5 лет мы все стали замечать за ним, что он все больше и больше стал маниакально нас воспитывать, это даже нельзя называть воспитанием», – говорится в опубликованной стенограмме.

«Он установил домофон перед дверью квартиры с видеокамерой, которая постоянно записывает происходящее для того, чтобы следить, где мы находимся. Он даже не выпускал нас на улицу тогда, когда мы этого хотели, чтобы пойти погулять с друзьями. Когда он узнал, что Мария пробовала курить, он вначале сказал, что ничего страшного, а впоследствии побил ее. Он также избивал мать, которая долгое время ничего не говорила, скрывала это», – говорится в сообщении.

Тело Михаила Хачатуряна нашли летом 2018 года на лестничной клетке жилого дома. Задержанные дочери убитого рассказали, что отец издевался над ними, это подтвердили соседи.

Посмертная экспертиза показала, что отец сестер Хачатурян страдал от расстройства личности. Кроме того, сообщалось, что против него могут возбудить уголовное дело посмертно за действия сексуального характера в отношении дочерей.

14 июня 2019 года Следственный комитет (СК) предъявил обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестрам Хачатурян по делу об убийстве их отца Михаила Хачатуряна.