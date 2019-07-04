Нашлось объяснение пропаже песен Катамадзе из российских сервисов

Пропажа композиций грузинской певицы Нино Катамадзе из музыкальных сервисов произошла из-за прекращения сотрудничества с ней в 2017-2018 годах, об этом сообщили представители сервисов.

Песни Катамадзе исчезли из российских стриминговых сервисов и социальных сетей, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в России синглы и альбомы исполнительницы нельзя послушать ни в iTunes, ни во «ВКонтакте», ни в Google Play Music, ни в «Яндекс.Музыке».

«Нино Катамадзе в 2017 году перестала сотрудничать с лейблом «Мистерия звука», через который «Яндекс.Музыка» имела доступ к ее записям», – сообщили в «Яндекс.Музыке».

«Правообладатель отозвал треки в прошлом году, поэтому подробности лучше уточнить у представителей артиста», – прокомментировали пропажу треков во «ВКонтакте».

Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси и заявила об отказе выступать в России. Ее позицию поддержал актер Вахтанг Кикабидзе. Высказывания Катамадзе также комментировали в Кремле.

Певица также на своей странице в Facebook писала, что считает Россию страной-оккупантом, а президента Путина – своим врагом.

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