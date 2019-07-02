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2 июля, вторник  |  Последнее обновление — 08:46  |  vz.ru
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Приехать в Россию станет гораздо легче

Калининград станет куда более открыт для иностранцевФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Россия делает еще один шаг навстречу иностранным туристам. С 1 июля они смогут посещать по упрощенной процедуре – с помощью электронной визы – еще один российский регион, Калининградскую область. Ранее такой же порядок въезда в Россию уже был опробован на Дальнем Востоке, но перспективы этой модели въезда куда масштабнее. Подробности...
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Саммит G20 в Японии запомнится гиперактивностью России

По оценке экспертов, Владимир Путин реализовал на саммите G20 в Осаке все возможные задачиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Встреча G20 в Японии подтвердила свою востребованность. Об этом заявил Владимир Путин по итогам саммита, результатами которого остался доволен. В субботу глава государства рассказал о своих встречах с мировыми лидерами, в том числе Дональдом Трампом, Терезой Мэй и Ангелой Меркель. Эти контакты явно продемонстрировали новую тенденцию в отношении к России. Подробности...
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Антироссийский демарш Катамадзе хуже, чем демарш Кикабидзе

Отказавшись от концертов в России, Катамадзе поддержала митингующую в Тбилиси оппозициюФото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Новость о том, что Нино Катамадзе удалила свой пост с заявлением об отказе от выступлений в России, оказалась дезинформацией: мы действительно прощаемся. Неожиданное решение певицы прокомментировал даже пресс-секретарь Кремля, а «сетевые воины» уже вторые сутки упражняются в остроумии на ее счет. Меж тем, в сложившейся ситуации нет ничего хорошего и ничего веселого. Подробности...
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Неожиданный ход Трампа обозначил перемены во всей международной политике

Трамп договорился о встрече с Ким Чен Ыном с помощью поста в TwitterФото: Kevin Lamarque/Reuters
Впервые в истории президент США оказался на территории КНДР. Использовав лишь одно сообщение в Twitter, Дональду Трампу совершенно внезапно удалось договориться с Ким Чен Ыном о встрече на «38-й параллели». Что означает происходящее как для отношений США и КНДР, так и для всей международной повестки дня? Подробности...
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Затопленным селам Сибири приходит экстренная помощь

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождейФото: Владмир Смирнов/РИА "Новости"
Наводнение в Иркутской области оставило без крова над головой несколько тысяч человек. Еще десятки тысяч остались без света и жалуются на перебои в работе мобильной связи. Разрушены дамбы, мосты, трубопроводы и автомобильные дороги. Из-за чего случилось стихийное бедствие и что делается для того, чтобы помочь пострадавшим? Подробности...
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Корейская шоу-дипломатия Трампа не подойдет для Ирана

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Трамп проводит максимально прагматичную политику в отношении Северной Кореи. Его цель – не лишить Кима ядерного оружия, а сделать так, чтобы Ким его не применил. Это полностью соответствует интересам самого Кима. Все остаются при своих. Однако в случае с Ираном Трамп подобный прием применить не может. Подробности...

Всё против человека

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Владимир Путин объявил о завершении эпохи либерализма. А что такое, собственно, либеральная идея? Есть подозрение, что большинство людей, включая самих либералов, понятия не имеет о сути новой, а теперь уже старой, мировой идеологии. Подробности...
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Десять дней, которые изменят мир

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Мир стремительно трансформируется. Последствия прошедших полутора летних недель мы почувствуем на себе не сегодня, но очень скоро. Быть к ним готовым и даже опережать события – и есть наша национальная задача на ближайшие годы. Подробности...
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      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
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      Путин и Трамп встретились в Осаке

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      Ан-24 аварийно сел в Бурятии

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            Антироссийский демарш Катамадзе хуже, чем демарш Кикабидзе

            Отказавшись от концертов в России, Катамадзе поддержала митингующую в Тбилиси оппозицию   2 июля 2019, 08:20
            Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
            Текст: Дмитрий Бавырин

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            Новость о том, что Нино Катамадзе удалила свой пост с заявлением об отказе от выступлений в России, оказалась дезинформацией: мы действительно прощаемся. Неожиданное решение певицы прокомментировал даже пресс-секретарь Кремля, а «сетевые воины» уже вторые сутки упражняются в остроумии на ее счет. Меж тем, в сложившейся ситуации нет ничего хорошего и ничего веселого.

            Когда про тебя говорят что-нибудь неприятное, естественная (но не всегда лучшая) реакция – сказать что-нибудь неприятное в ответ. Неудивительно, что на заявление джазовой певицы и композитора Нино Катамадзе о том, что она больше не будет выступать в России, некоторые комментаторы из числа политиков, журналистов и блогеров отреагировали в духе «да кто она вообще такая?». Невелика, мол, потеря.

            Но в реальности ситуация сложилась достаточно печальная.

            Во-первых, Нино Катамадзе действительно талантливая артистка, в каких-то своих проявлениях почти уникальная. То, что о ней не знают неопределенно широкие круги, следствие специфики жанра джаз, точнее – современный джаз (некоторые до сих пор воспринимают эту музыку через трубу Армстронга).

            Во-вторых, Катамадзе из тех грузинских музыкантов, от которых подобных политических завихрений можно было ожидать в последнюю очередь. Вскоре после войны 080808 и признания Абхазии и РЮО со стороны России она выступила в рамках московского концерта группы «ДДТ» вместе с ансамблем из Южной Осетии. Не все обязаны любить антивоенный пафос Шевчука (хотя он, награжденный медалью «За ратную доблесть» от ветеранов из «Боевого братства» за свои поездки в Чечню, явно имеет на него право). Но дело не в нем, а в том, что со стороны Катамадзе это был Поступок. Грузинским шовинистам, чрезвычайно активным в ту пору, тем более наплевать на взгляды Шевчука, а вот совместный концерт с южными осетинами в их глазах был очевидным предательством.

            Все эти годы Катамадзе была в первую очередь именно музыкантом, гражданскую позицию которого определяло активное участие в благотворительности, а не политические флешмобы (а это именно что флешмоб: ранее от концертов в РФ отказалась меццо-сопрано Анита Рачвелишвили, заодно извинившись за предыдущие). Джаз-дива была не из тех, кто лезет в комментаторы при МИД своей страны. Она была представителем того чистого искусства, которое не знает (и не должно знать) границ.

            И вдруг – такой демарш. Для самой Катамадзе - весьма ощутимый. Как следует из графика ее выступлений, с 2011 года певица дала 272 концертов, из которых больше половины - 141 - в России (далее идут Украина, Грузия и США).

            Проще говоря, это отказ от половины заработков.

            Очевидно, у нее нашлись веские причины, чтобы поддержать протестующих в Тбилиси, заявить свои требования к властям и сделать столь высокую ставку, отказаться от концертов в РФ в качестве символической жертвы толпе (антироссийские заявления для основной массы грузинской оппозиции сейчас что-то вроде маячка «свой-чужой», хотя официальные власти страны невозможно упрекнуть симпатиях к Москве). 

            Именно поэтому это – печальная история. Выдающийся музыкант купилась на дешевое политиканство вкупе с устаревшим враньем и попытками самообмана, которые в Грузии определяют отношение к конфликтам с абхазами и осетинами. И хочется надеяться, что Катамадзе хотя бы не поддалась грузинскому имперскому чувству в отношении этих народов - явлению в общем-то потешному (имперское чувство должно подкрепляться политическими возможностями, а не одними лишь «хотелками» - на практике совладать со своими, как они считают, провинциями у независимых грузин не получалось), но все-таки кровавому. Раньше она никогда не давала понять, что мечты о «чеми мица» имеют для нее какое-либо значение. Она была выше этой политической грязи.

            «Чеми мица» – это «своя земля». Те самые «20% грузинской территории», которые Россия якобы оккупировала. Субъектность абхазов и осетин грузины не признают, как не признают и военного проигрыша от них в начале 1990-х годов - свалить все на Москву удобнее и с точки зрения realpolitik, и с позиции национальной гордости.

            Во многом это напоминает нацизм в его классической версии: отказывая другим народам в праве на существование через уничтожение, изгнание или насильственную ассимиляцию, немцы тоже выставляли себя жертвой заговора «пришлых». Это определение в отношении абхазов и осетин использовал Звиад Гамсахурдиа (грузины были единственным народом на просторах экс-СССР, кто выбрал себе в лидеры радикального националиста; именно грузины, а не латыши и, тем более, не эстонцы). Его до сих пор использует Вахтанг Кикабидзе.

            Кстати, именно Кикабидзе долгие годы занимал место символа той грузинской культуры, которую потеряла Россия из-за своей мнимой «агрессии». Хотя в его случае жалеть и впрямь не о чем. Наоборот, этот провинциальный шовинизм, сделавший актера добровольным агитатором при режиме Саакашвили, вполне подходит человеку, главная (а для многих россиян и единственная) роль которого - Валико Мизандари, деревенщина в большом городе, дикая, но симпатичная («Мимино» - это в общем-то советский «Борат»). Либеральная советская интеллигенция мнит Кикабидзе воплощением «чести и достоинства», но по взглядам он именно что дикарь, просто весьма артистичный и умеет сказать красиво, особенно если это тост за гостей и/или женщин.

            Человек, которому Буба обязан своей всесоюзной известностью, - великий Георгий Данелия в подобном шовинизме замечен не был, а на новость о начале боевых действий в 2008 году отреагировал просто и горько: «Мне жаль, что я дожил до этого дня». 

            Впрочем, с Кикабидзе все давно уже понятно: столь почтенный возраст ассоциируется мудростью лишь у патриархальных южных народов, у более развитых на него, напротив, «делают скидку». А вот то, что руководствоваться политиканством в своих действиях теперь решила и Катамадзе, повторимся, печально.

            Речь не о том, что кто-нибудь (и россияне в том числе) потерял ее именно как певицу, ведь, слава богу, в XXI веке живем. Но когда талантливый человек, прежде служивший именно своему таланту, вдруг поддается на что-то сиюминутное, идеологизированное и мелочное, это всегда печально. Тем более, в случае с Грузией, где вопрос «20% территорий» неотделим от крови и наглого вранья.  

            Суть текущих грузинских протестов в противостоянии властей и оппозиции. Все разногласия с Россией - искусственный предлог, ставший катализатором очередного майдана. Упражняясь в русофобии, грузинские политики решают либо личные, либо тактические задачи в борьбе за власть. И Нино Катамадзе, казалось, должна была это понимать. Раньше ведь понимала и не давала втягивать себя в грязные игры, по условиям которых выпады в сторону Москвы являются чем-то обязательным.

            Особенно обидно, что это происходит сейчас. Не в 2008-м, когда высокий накал эмоций был вполне объясним, а именно сейчас - «без объявления войны», когда участие каждого в антироссийской истерике дело сугубо добровольное и не имеет под собой реальных причин.

            Трудно вспомнить случай, когда зависимость артиста от идеологии и политики шла бы ему на пользу именно как творцу. Тем более - в настолько необязательных и откровенно глупых ситуациях, когда дураков безошибочно узнают по пафосу. Как правило, это ознаменует начало периода угасания, подтвержденного неизбежным и радикальным сокращением концертной деятельности.

            Нино Катамадзе это большая потеря. Не для России и российских зрителей, а для музыки в целом. И этой потери вполне достаточно для того, чтобы не прощать расшалившихся в Тбилиси дурней, которые умудрились втянуть хороших людей в свои нехорошие авантюры.

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