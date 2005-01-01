Россия потеряла абсолютно уникального творца

Взгляд
4 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 22:01  |  vz.ru
Разделы

Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода Фото: Михаил Климентьев/
пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время?  Подробности...
Перейти а раздел…

Россия может укрепить позиции в мире с помощью Анголы

Сорок лет назад президент Анголы Жоау Лоуренсу получал военное образование в нашей стране - как и эти его соотечественники, сфотографированные в прошлом году в КрымуФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В Москву приехал президент Анголы Жоау Лоуренсу. В четверг пройдут его переговоры с Владимиром Путиным. Два президента почти ровесники, оба увлекаются японскими единоборствами и закончили советские вузы. Так что при желании смогут общаться по-русски. Ангольцы вообще хотят укреплять отношения с нашей страной. Ведь во многом благодаря российской помощи они смогли отстоять свою независимость. Подробности...
Перейти а раздел…

Из устаревшего Ил-76 сделали самолет нового поколения

Фото: Сергей Субботин/РИА «Новости»
ВВС России получили таки первый серийный Ил-76МД-90А – машину нового поколения, которую очень давно ждали. И хотя самолет приходит в войска со значительным опозданием, он должен в полной мере оправдать все возложенные на него надежды. Что нового заложили конструкторы в этот военно-транспортный самолет и в каком количестве он необходим ВВС? Подробности...
Перейти а раздел…

Главный соперник Трампа попал под каток феминисток

Тяжеловес американской политики стремительно теряет свое влияние и перспективыФото: Joshua Roberts/Reuters
Казавшаяся безупречной карьера бывшего вице-президента США Джо Байдена вступила в полосу настоящего кошмара. Похоже, он стал очередной жертвой обвинений в сексуальных домогательствах. Почему именно сейчас «самый влиятельный собеседник в мире» (как его называла американская пресса) подвергся таким нападкам и что это значит для выборов президента США? Подробности...
Перейти а раздел…

Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
Перейти а раздел…

Данелия оставался последним, кто нас согревал

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
«Кин-дза-дза!» – лучший фильм, снятый в советское время. Его будут смотреть, когда забудут про Штирлица, Жеглова, Гогу. Данелия – русский Тарантино. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Православных посчитают, дадут номера – и это не страшно

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Верующие к государству и его прихотям относятся со смирением. Праведный Иосиф с беременной Девой Марией преодолели две сотни километров из Назарета в Вифлеем, чтобы языческий император и их посчитал. Стоит взять с них пример. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Русским нужна стабильная и вменяемая империя

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
На фоне сегодняшнего мира крайностей самое ценное – это умение оставаться спокойным, то есть трезво действовать посреди тех, кто движим чувством. Ведь трезвость – это про умение пользоваться своим разумом. Трезвость – норма жизни. Подробности...
Обсуждение: 98 комментариев
    Перейти а раздел…

    Лучшие шутки Владимира Зеленского

    Обсуждение: 4 комментария

    Роль Берии в истории

    Обсуждение: 7 комментариев

    Как коллекторы издеваются над должниками

      Перейти а раздел…

      Ушел из жизни актер Алексей Булдаков

      Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
      Подробности...

      Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты

      В эти дни у берегов Дубая собралось более 400 морских судов – на одно из самых престижных в мире «Яхт-шоу-2019». Во время этой выставки голландская верфь Oceanco обнародовала свои проект корабля Esquel. Судя по компьютерной графике, морская яхта будет 345-футовой длины (примерно 106 метров)
      Подробности...

      Военный транспортник Ил-112B впервые поднялся в воздух

      Первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в России в постсоветский период, Ил-112В поднялся в воздух в рамках испытательного полета на Воронежском авиационном заводе
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

        Карты мира MiMi. Как собрать пазл успеха

          Перейти а раздел…
          Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?
          • Да

          • Нет

          Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?
          • Порошенко - Зеленский

          • Порошенко - Тимошенко

          • Зеленский - Тимошенко

          За кого из российских фигуристок вы больше болеете?
          • За Алину Загитову

          • За Евгению Медведеву

          • За Елизавету Туктамышеву

          • За другую (указать в комментариях)

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Здание планетария в Барнауле передали РПЦ
            Путин потребовал принять закон о защите капиталовложенийМария Захарова назвала «глупым» заявление генсека НАТО о СталинеВ деле изнасилования омской школьницы сверстницами появились новые подробностиДиректор детдома избежал наказания после скандала с изнасилованием воспитанников
            Столтенберг допустил принятие в НАТО Украины и ГрузииТимошенко обещала подумать о ЗеленскомСолист Большого театра Лантратов серьезно пострадал во время спектакляПольша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина
            Порошенко согласился обнародовать свои отношения с алкоголемОтказ от поставок F-35 Турции ударит по всей программе создания самолетаВодитель в Москве сбил ребенка и скрылсяЗа сутки в России четыре самолета столкнулись с птицами

            вероятный противник


            НАТО одобрило пакет мер по усилению присутствия в Черном море

            глядя в телевизор


            Жена Норкина рассказала, куда пропал муж

            выборы на украине


            Зеленский поведал об отношении к воссоединению Крыма с Россией

            Видео

            «эффект кобры»


            Зачем государство превращает сборы в налоги

            викторина


            О чём шутили правители России?

            «Балканский рубеж»


            Британия призвала к цензуре для российского кино

            «золотой миллиард»


            Богатейшие американцы жалуются на нехватку денег

            «войны будущего»


            Стало известно о российском спецназе с «суперспособностями»

            Слуга Коломойского


            Глеб Простаков: Медовый месяц Зеленского с Украиной будет коротким

            «Вашингтонское болото»


            Дмитрий Дробницкий: Конгресс нашел способ сдержать «безумного Трампа»

            Азиатский дракон


            Тимофей Бордачёв: Китай расшатывает Европу на глазах у России

            на ваш взгляд


            Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?

            Россия потеряла абсолютно уникального творца

            Советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия умер на 89-м году жизни от остановки сердца   4 апреля 2019, 21:05
            Фото: Зотин Игорь/ТАСС
            Текст: Дмитрий Дабб

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Ушел Георгий Денелия, сегодняшняя потеря невосполнима. Мы одновременно потеряли истинно народного режиссера и дерзкого экспериментатора, застольного смехача и моральный авторитет, образцового гражданина и признанного учителя. Кастинг, кадр, музыка, сценарий – он был гением без слабых мест, но самым сильным его качеством была человечность.

            Когда Россия и Грузия вдруг оказались в состоянии войны друг с другом, и никто не понимал, как и когда эта война закончится, кто-то из журналистов додумался позвонить Данелии. Это была не особенно умная мысль, поскольку для человека его уровня (если выражаться осторожно, это уровень «один из лучших режиссеров страны») Данелия принимал крайне мало участия в общественной и политической жизни. Точнее – вообще не принимал, так что позвонили ему только по одной причине – потому что он грузин. Позвонив же, услышали всего одну фразу: «Мне жаль, что я дожил до этого дня».

            Практически все, кто знал его, предпочли бы, чтобы Данелия жил вечно. И как один из лучших режиссеров страны (а когда-нибудь мы, возможно, решим, что лучший). И как человек, который за свою 88-летнию жизнь никого не предал.

            С первых шагов в своей карьере он был начальником тем, кого мы называем великими. В главной роли его первого полнометражного фильма снялся Сергей Бондарчук, второго – Борис Андреев (к тому времени – дважды сталинский лауреат), третьего – Никита Михалков. Четвертый – комедия «33» – лег на полку по личному приказу Суслова. В нем у Данелии впервые сыграл Евгений Леонов и там же впервые спел про Марусеньку с белыми ногами. Так, взявшись за руки, режиссер и актер пошли к собственному величию.

            Про фильм «33» нужно знать еще и то, что еще до запрета копии этой ленты успели разойтись по стране и впоследствии ее часто показывали на тех экранах, которые подальше от начальства – в клубах для электромехаников и санаториях «Волна». То есть он стал самым просматриваемым в СССР советским фильмом из числа запрещенных. Ни у кого не получалось встать между Данелией и его зрителем. А когда попробовали еще раз – в случае с грустной сказкой «Слезы капали» с тем же Леоновым в главной роли – всю КПСС разворотило «перестройкой».

            Сам они никогда не пытался сделать того же в отношении коллег, хотя режиссерскую среду подчас хочется назвать «террариумом единомышленников». Когда его экранизацию Марка Твена («Совсем пропащий») отобрали для Канн поперек «Зеркала» Тарковского, отказался предавать Тарковского.

            Несмотря на многочисленные цензурные проблемы и отличный от советской власти взгляд на жизнь, не предал и советской власти. Его друзья и коллеги перенимали на себя национализмы имперских окраин и либеральную фронду, но сам он молчал, а если спрашивали, благодарил покойный СССР за творческую жизнь.

            Он не предал ни России, ни Грузии – и граждане теперь уже двух разных стран воспринимает друг друга через призму его фильмов. О нем равно отзывались как об отце и учителе принципиальные государственники и творческая демшиза – трудно вообразить другую фигуру, по которой одинаково горевали бы Михалков и Кикабидзе.

            Данелия насмерть стоял за своих актеров, когда партийное начальство пыталось вырезать эпизоды с ними, а если приходилось выбирать между двух равных, подкидывал монету. При этом, будучи интеллигентом в лучшем значении слова, никогда не идеализировал свою страту, отправляя Бузыкина трусцой в осеннее никуда.

            Хотя он стал только 21-м по счетом лауреатом премии «Ника» «За честь и достоинство», складывается впечатление, что ее название выбирали специально под него. Вряд ли случайно никто не помнит фразы «добродетель пусть хранят дурнушки», которая в оригинале идет сразу за куплетом про «маму», восславленном в «Кин-дза-дзе» - фильме, который не похож ни на один другой.

            Впрочем, каждая вторая его картина была уникальным творческим экспериментом. Абсурдистская фантасмагория в советской провинции («33»). Комедия о жизни большого города вообще без шуток («Я шагаю по Москве»; сейчас этот фильм назвали бы «хипстерским»). Французская жизнь XIX века на грузинской земле («Не горюй» – экранизация Клода Тилье). Нащупав собственный, ему одному свойственный жанр – что-то среднее между трагикомедией и лирической притчей, стал единственным режиссером-комедиографом СССР, любую работу которого можно было отправить на любой международный фестиваль.

            Отсутствие на его каминной полке главных кинематографических наград кажется таким же историческим казусом, как отказ в «нобелевке» за химию Менделееву и за литературу - Льву Толстому. Академические цацки всегда пролетали где-то рядом: единственная в советской истории Золотая пальмовая ветвь досталась учителю (Калатозову за «Летят журавли»), а самый распиаренный Оскар – ученику (Михалкову за «Утомленные солнцем»).

            Зато он получил гораздо большее: общенациональное признание у конфликтующих друг с другом наций, непререкаемую репутации в глазах идеологических врагов, беспрекословный авторитет среди тех, кого называют гениями. Он был выше политики, веры и государственных границ. Он был Георгием Данелия. Три раза «ку!».

            Абсолютно непонятно, как смог он совместить в себе столь многое, часто – противоречащее друг другу.

            Абрадокса и лихого кутилу. Статус небожителя и личную порядочность. Безупречный авторский вкус и близость к простым людям. Бесконечную тягу к экспериментам и фирменный баланс сатиры и лирики.

            Он был тем, кто с бесконечной мудростью рассказывал о важнейшем, и тем, кто с молодежной лихостью запускает фразочки-мемы. Ему были одинаково близки и понятны русский сантехник-алкаш и грузинский пилот вертолета. Он по щелчку заставлял слезы капать и всего одной фразой менял установку на «Не горюй!»

            Простите, Георгий Николаевич. Сегодня не подчинимся. Они продолжают капать. 


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............