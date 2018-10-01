Кикабидзе объяснил отказ ехать на похороны Данелии

Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе рассказал, что не сможет приехать на похороны режиссера Георгия Данелии, потому что находится на лечении в больнице.

Кикабидзе проходит диализную терапию, передает «Московский комсомолец».

Советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия ушел из жизни 4 апреля в возрасте 88 лет. Похороны Данелии состоятся во вторник на Новодевичьем кладбище.

Напомним, осенью прошлого года Кикабидзе заявил, что готов покинуть Грузию из-за того, что многие ее граждане «поддерживают Россию», назвав такую позицию «изменой Родине».