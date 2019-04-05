Названы дата и место похорон Георгия Данелии

Режиссера Георгия Данелию, скончавшегося 4 апреля, похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

«Георгия Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище в следующий вторник», – сказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк ТАСС.

Напомним, Георгий Данелия умер 4 апреля на 89-м году жизни, у него остановилось сердце. Свои соболезнования родным и близким режиссера выразил Владимир Путин.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, как отреагировали на смерть Георгия Данелии его коллеги и журналисты.

Напомним, Данелия снял такие кинокартины, как «Я шагаю по Москве» (1963), «Афоня» (1975), «Мимино» (1977), «Осенний марафон» (1979), «Кин-дза- дза!» (1986), «Настя» (1993) и другие.

Он был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», грузинским Орденом Чести, а также являлся лауреатом многочисленных престижных премий, среди которых «Ника», «Кинотавр» и «Золотой орел».

Газета ВЗГЯЛД писала, почему потеря такого режиссера невосполнима для России.