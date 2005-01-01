Названа причина смерти Данелии

Советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия умер на 89-м году жизни от остановки сердца, сообщила его супруга Галина Юркова-Данелия.

«Георгий Николаевич Данелия скончался только что от остановки сердца, врачи боролись за его жизнь», – приводит ее слова ТАСС.

Член комиссии по культуре и массовым коммуникациям в столичном парламенте Евгений Герасимов сообщил РИА «Новости», что Московская городская дума поддержит предложение об увековечении памяти Данелии.

Герасимов отметил, что Данелия был «одним из столпов нашей кинематографии». «Трагикомедия – это очень сложный жанр, и так, как снимал Данелия, – второго такого нет. Это замечательный и величайший человек и кинорежиссер», – добавил он.

В Мосгордуме также отметили, что уходит эпоха отечественного кино.

О смерти Данелии стало известно ранее в четверг. Незадолго до этого Галина Юркова-Данелия сообщала, что ее муж, госпитализированный в феврале, чувствует себя гораздо лучше. Данелия попал в реанимацию 24 февраля. Врачи ввели его в искусственную кому, а 26 февраля он вышел из комы.

Режиссер снял фильмы «Я шагаю по Москве», «Афоня», «Мимино», «Кин-дза-дза!», «Настя» и другие. Лауреат Государственных премий России, СССР и РСФСР, трижды удостоен премий «Ника» и «Кинотавр», обладатель премии «Золотой орел», неоднократно становился призером зарубежных фестивалей. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней.